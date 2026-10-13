Saelemaekers operato alla caviglia: lungo stop, ecco quando tornerà in campo con il Milan
L’esterno è stato sottoposto ad un intervento chirurgico alla caviglia destra dopo un consulto specialistico ad Amsterdam
Brutte notizie per il Milan e per Ruben Amorim. Alexis Saelemaekers dovrà restare lontano dai campi per circa 4-5 mesi dopo essere stato sottoposto a un intervento chirurgico alla caviglia destra. Una tegola importante per i rossoneri, che perdono l'esterno belga per diversi mesi in una fase delicata della stagione. Il giocatore si era fermato lo scorso 29 settembre durante una seduta di allenamento, accusando un problema alla stessa caviglia già operata nel 2024. Il dolore persistente e gli ulteriori accertamenti, che hanno evidenziato una perdita di stabilità dell'articolazione, hanno reso necessario un nuovo consulto specialistico ad Amsterdam. Da qui la decisione di procedere con un intervento di pulizia artroscopica e stabilizzazione della caviglia destra, eseguito in Olanda dal dottor Gino Kerkhoffs, alla presenza del dottor Andrea Bulgheroni e di Mantovani dello staff medico rossonero. Come comunicato dal Milan, l'operazione è perfettamente riuscita. Adesso per Saelemaekers inizierà il percorso riabilitativo, con tempi di recupero stimati tra i quattro e i cinque mesi. Il rientro in campo potrebbe quindi arrivare tra febbraio e marzo 2027, salvo complicazioni.
Anche per Gabbia un lungo stop: i dettagli
L'infermeria rossonera deve fare i conti anche con il pesante infortunio di Matteo Gabbia, uscito in barella durante Sassuolo-Milan. Gli esami hanno evidenziato una lesione del flessore della coscia sinistra, con parziale interessamento tendineo. Il difensore sarà sottoposto nei prossimi giorni a un consulto specialistico per valutare la necessità di un intervento chirurgico oppure la possibilità di seguire una terapia conservativa. In ogni caso, lo stop previsto è di almeno 3-4 mesi,
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