Saelemaekers operato alla caviglia: lungo stop, ecco quando tornerà in campo con il Milan

Brutte notizie per il Milan e per Ruben Amorim. Alexis Saelemaekers dovrà restare lontano dai campi per circa 4-5 mesi dopo essere stato sottoposto a un intervento chirurgico alla caviglia destra. Una tegola importante per i rossoneri, che perdono l'esterno belga per diversi mesi in una fase delicata della stagione. Il giocatore si era fermato lo scorso 29 settembre durante una seduta di allenamento, accusando un problema alla stessa caviglia già operata nel 2024. Il dolore persistente e gli ulteriori accertamenti, che hanno evidenziato una perdita di stabilità dell'articolazione, hanno reso necessario un nuovo consulto specialistico ad Amsterdam. Da qui la decisione di procedere con un intervento di pulizia artroscopica e stabilizzazione della caviglia destra, eseguito in Olanda dal dottor Gino Kerkhoffs, alla presenza del dottor Andrea Bulgheroni e di Mantovani dello staff medico rossonero. Come comunicato dal Milan, l'operazione è perfettamente riuscita. Adesso per Saelemaekers inizierà il percorso riabilitativo, con tempi di recupero stimati tra i quattro e i cinque mesi. Il rientro in campo potrebbe quindi arrivare tra febbraio e marzo 2027, salvo complicazioni.