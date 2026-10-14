Pavlovic rinnova con il Milan: "Sono innamorato di questi tifosi"
La storia di Pavlovic e del Milan è destinata a continuare. Ufficiale il rinnovo di contratto del difensore serbo fino al 2031. Ad annunciarlo è stato lo stesso club rossonero, attraverso un comunicato. "Voglio sempre dare sempre il 100%. Questa è la promessa che sto facendo ai nostri tifosi".
Milan, il comunicato sul rinnovo di Pavlovic
"AC Milan è lieto di annunciare di aver rinnovato il contratto di Strahinja Pavlović fino al 30 giugno 2031, con opzione per il prolungamento contrattuale". Si apre così il comunicato del Milan per quanto riguarda il prolungamento contrattuale del difensore. "Arrivato in rossonero nel luglio 2024, Strahinja ha consolidato il proprio percorso di crescita, affermandosi come un riferimento per professionalità, carisma e leadership, oltre che per il forte senso di appartenenza che lo contraddistingue dentro e fuori dal campo".
Pavlovic: "Sono innamorato dei tifosi"
Riguardo il proprio rinnovo, Pavlovic ha dichiarato: "Il Milan è uno dei più grandi club al mondo. Voglio continuare a rappresentare questa maglia. Sono migliorato tanto qui, come persona e calciatore e voglio crescere ancora. Sono innamorato dei nostri tifosi: riconoscono quando dai il 100%". Pavlovic ha collezionato 80 presenze con il Milan, 75 delle quali da titolare, avendo segnato sette reti.
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