Rabiot si è preso il Milan: la società vuole blindarlo fino al 2030

Rabiot trequartista e senza compiti di coperture: un'idea anche per il futuro

Nella trasferta austriaca ha giocato in un modulo in cui è stato liberato da eccessivi compiti di copertura, e così il centrocampista della nazionale francese ha potuto sprigionare tutta la sua bravura in fase offensiva. Un’idea tattica che Amorim potrebbe riproporre anche in futuro. D’altronde Adrien è stato già schierato trequartista ma con altre mansioni, e in altre posizioni, tuttavia il suo rendimento è sempre stato costante. Basti pensare che in otto partite stagionali, tra campionato ed Europa, ha confezionato già tre gol e tre assist, numeri ancora più impattanti rispetto all’avvio di stagione della passata edizione, quando era tornato in serie A soprattutto grazie al rapporto con Massimiliano Allegri.