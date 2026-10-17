Rabiot si è preso il Milan: la società vuole blindarlo fino al 2030
La bravura di Adrien Rabiot è stata quella di non accontentarsi. Un giocatore già molto forte può migliorare da una stagione all’altra? La risposta è sì, e il centrocampista francese del Milan è un esempio calzante. Lo dicono i numeri, la qualità delle giocate e la leadership mostrata in campo pure nei momenti di difficoltà. Rabiot si è preso totalmente il Milan dopo un anno già molto positivo dal punto di vista dei gol e degli assist.
Rabiot ha partecipato attivamente ai tre gol di Cisse
L’ex giocatore della Juventus in questo avvio di stagione è riuscito a migliorarsi in termini realizzativi e di pericolosità con giocate determinanti. Nell’ultima partita di Europa League contro il Salisburgo ha partecipato attivamente ai tre gol di Alphadjo Cisse. Infatti il francese ha fatto partite le prime due azioni che hanno portato poi agli assist di Hutchinson e Bartesaghi per l’attaccante rossonero, invece in occasione del tris di Cisse è stato direttamente lui a fornire il suggerimento vincente con un passaggio millimetrico, al limite del fuorigioco.
Rabiot trequartista e senza compiti di coperture: un'idea anche per il futuro
Nella trasferta austriaca ha giocato in un modulo in cui è stato liberato da eccessivi compiti di copertura, e così il centrocampista della nazionale francese ha potuto sprigionare tutta la sua bravura in fase offensiva. Un’idea tattica che Amorim potrebbe riproporre anche in futuro. D’altronde Adrien è stato già schierato trequartista ma con altre mansioni, e in altre posizioni, tuttavia il suo rendimento è sempre stato costante. Basti pensare che in otto partite stagionali, tra campionato ed Europa, ha confezionato già tre gol e tre assist, numeri ancora più impattanti rispetto all’avvio di stagione della passata edizione, quando era tornato in serie A soprattutto grazie al rapporto con Massimiliano Allegri.
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