Milan, Gonçalo Ramos ora cerca il gol in campionato

Sono passati 50 giorni dalla prima e unica esultanza a San Siro di Gonçalo Ramos : era il 28 agosto e si giocava Milan-Venezia, seconda giornata di campionato; oggi, 18 ottobre, si disputa il settimo turno e il portoghese è rimasto fermo a quella rete, quantomeno in Serie A. Perché, quando si va in giro per l'Europa, timbra sempre il cartellino: tre gol nelle tre presenze da titolare con il Portogallo in Nations, sigillo dello 0-4 nella prima trasferta di Europa League in maglia rossonera. C'è bisogno che lo faccia anche a Milano: glielo chiede Amorim , glielo chiedono i compagni, glielo chiedono i tifosi, ne ha bisogno lui.

Ramos, i numeri dell'avvio di stagione

Nelle sei partite fin qui disputate in campionato, Ramos ha tirato solo 6 volte nello specchio della porta avversaria, per un expectedGoals pari a 1,99: poco per uno delle sue qualità. Il problema è che si trova spesso fuori dall’area di rigore: nei sedici metri avversari, i tocchi di palla del 9 sono solo 28. D'altronde, va bene mettersi costantemente al servizio della squadra, va bene sacrificarsi tanto in giro per il campo e nel primo pressing, va bene agire da trequartista offensivo, ma ad un numero 9 sono principalmente chiesti gol. Il Milan, che per lui ha speso 73,1 milioni di euro in estate, l'esborso più oneroso di sempre nella storia del club rossonero, lo ha preso per quello. Ramos in carriera ha sempre avuto medie importanti: 45 gol in 131 presenze (molte delle quali dalla panchina) con il Psg, 41 reti in 106 partite con il Benfica; in media, dunque, non rimane mai a secco per più di tre partite. Qui, pur giocando molto di più rispetto al solito, si è andati oltre.

Ramos deve ritrovare gol e respiro

Amorim continua a non avere dubbi sulla sua scelta estiva: è stato il nome che ha esplicitamente fatto a Cardinale per il suo nuovo terminale offensivo. Lo ha indicato perché Ramos è un attaccante capace di fraseggiare con i compagni in fase di possesso e di essere di presenza in area di rigore. Fino ad ora, in pratica, le sue qualità si sono viste a metà. Ma la recentissima esperienza in nazionale lo havisto segnare gol decisivi in varia maniera pur restando prezioso anche nella costruzione del gioco della squadra. La speranza dell'ambiente milanista è che riesca a ripetersi anche da queste parti. E c'è la convinzione che questo accadrà. Meglio prima che poi, naturalmente. Le voci su un possibile nuovo attaccante a gennaio non intaccano, infatti, la gerarchia che vede Ramos al vertice incontrastato; se Camarda, nelle prossime settimane, si confermerà - per ora - inconsistente come prima alternativa al portoghese, Cardinale vaglierà il mercato per trovare un altro 9 che faccia respirare il titolare. Per il momento, è Ramos che deve ritrovare il suo respiro e i suoi battiti dopo 50 giorni in apnea. Perché, per un attaccante, al di là di qualsiasi statistica positiva, sono i gol il respiro.