Amorim ha 24 giorni per riprendersi il Milan

Amorim: "Ottimo Milan, poi abbiamo avuto paura. Rabiot? Lo avrei cambiato, ma..."

Il tecnico rossonero commenta il 3-2 sull'Atalanta: "Dobbiamo capire i momenti della partita, fa parte del processo"
Scegli Corriere dello Sport come fonte preferita su Google

2 min

Pubblicato il 18.10.2026, 20:40

AmorimMilan
MilanMilan Tutte le notizie sulla squadra

Il miglior Milan della stagione per sessanta minuti, dubbi e preoccupazione per quello visto nell'ultima parte di gara quando l'Atalanta da 3-0 ha sfiorato il 3-3. Maignan è stato decisivo con una parata super su Zappacosta, evitando una clamorosa rimonta. Il ballo delle emozioni a San Siro ha agitato Amorim, che nel postpartita ha commentato la vittoria, alla fine sofferta quando sembrava in ghiaccio: "Fa parte del gioco, l’ultima parte di gara non condiziona la vittoria. Dobbiamo migliorare su certe cose, per esempio sulla completezza della partita. Sul 3-1 potevamo fare il quarto gol, poi ci sono state alcune decisioni sbagliate che abbiamo preso, ma fa parte del processo", ha spiegato il tecnico rossonero, che in nove partite tra campionato ed Europa League ha incassato una sola sconfitta (2-0 contro il Benfica) e che in Serie A è ancora imbattuto dopo sette giornate.

Amorim: "Abbiamo avuto paura"

Amorim ha poi chiarito il motivo del calo della ripresa e ha incensato Rabiot, autore del 2-0: "Le rotazioni ci aiutano, abbiamo però cambiato dei modi di pressare e ci stiamo abituando a questo. Stiamo imparando a capire meglio i momenti della partita, i primi sessanta minuti li abbiamo fatti bene, poi abbiamo avuto paura di prendere il gol del 3-2 invece di pensare di fare il quarto. Rabiot? È molto importante per noi. Se avessi pensato che stava rischiando il rosso, lo avrei cambiato, ma mi dava la sensazione di controllo e stabilità, avevo anche parlato con lui nello spogliatoio".

Tutte le news
Milan

Da non perdere

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS