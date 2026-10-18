Amorim: "Ottimo Milan, poi abbiamo avuto paura. Rabiot? Lo avrei cambiato, ma..."

Il miglior Milan della stagione per sessanta minuti, dubbi e preoccupazione per quello visto nell'ultima parte di gara quando l'Atalanta da 3-0 ha sfiorato il 3-3 . Maignan è stato decisivo con una parata super su Zappacosta, evitando una clamorosa rimonta. Il ballo delle emozioni a San Siro ha agitato Amorim , che nel postpartita ha commentato la vittoria, alla fine sofferta quando sembrava in ghiaccio: "Fa parte del gioco, l’ultima parte di gara non condiziona la vittoria . Dobbiamo migliorare su certe cose, per esempio sulla completezza della partita. Sul 3-1 potevamo fare il quarto gol, poi ci sono state alcune decisioni sbagliate che abbiamo preso, ma fa parte del processo", ha spiegato il tecnico rossonero, che in nove partite tra campionato ed Europa League ha incassato una sola sconfitta (2-0 contro il Benfica) e che in Serie A è ancora imbattuto dopo sette giornate.

Amorim: "Abbiamo avuto paura"

Amorim ha poi chiarito il motivo del calo della ripresa e ha incensato Rabiot, autore del 2-0: "Le rotazioni ci aiutano, abbiamo però cambiato dei modi di pressare e ci stiamo abituando a questo. Stiamo imparando a capire meglio i momenti della partita, i primi sessanta minuti li abbiamo fatti bene, poi abbiamo avuto paura di prendere il gol del 3-2 invece di pensare di fare il quarto. Rabiot? È molto importante per noi. Se avessi pensato che stava rischiando il rosso, lo avrei cambiato, ma mi dava la sensazione di controllo e stabilità, avevo anche parlato con lui nello spogliatoio".