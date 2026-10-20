Krosche saluta l’Eintracht: ora il Milan tratta per il suo arrivo

Krosche saluta l'Eintracht e tratta con il Milan

Il casting è partito dopo il licenziamento di Giorgio Furlani e Igli Tare a maggio scorso, ma in estate il Diavolo non è riuscito a chiudere con Markus Krösche, candidato principale per diventare nuovo dirigente rossonero, soprattutto per la volontà dell’Eintracht Francoforte di trattenerlo in società. Tuttavia da domenica sera le cose sono cambiate, perché Krösche ha rassegnato le dimissioni e sta nuovamente dialogando con il Milan. I contatti sono in corso e in Germania sono sicuri che entro la fine di questa settimana si possa sbloccare tutto, sia dal punto di vista economico che sulle mansioni all’interno del club milanista. Ieri intanto è arrivato il saluto commosso del dirigente dopo il Cda a Francoforte: «Posso solo dire grazie per cinque anni estremamente emozionanti».