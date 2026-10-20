Krosche saluta l’Eintracht: ora il Milan tratta per il suo arrivo
MILANO - Il Milan da diverse settimane sta cercando una nuova figura dirigenziale che possa lavorare a stretto contatto con il proprietario Gerry Cardinale e supportare quotidianamente Ruben Amorim.
Krosche saluta l'Eintracht e tratta con il Milan
Il casting è partito dopo il licenziamento di Giorgio Furlani e Igli Tare a maggio scorso, ma in estate il Diavolo non è riuscito a chiudere con Markus Krösche, candidato principale per diventare nuovo dirigente rossonero, soprattutto per la volontà dell’Eintracht Francoforte di trattenerlo in società. Tuttavia da domenica sera le cose sono cambiate, perché Krösche ha rassegnato le dimissioni e sta nuovamente dialogando con il Milan. I contatti sono in corso e in Germania sono sicuri che entro la fine di questa settimana si possa sbloccare tutto, sia dal punto di vista economico che sulle mansioni all’interno del club milanista. Ieri intanto è arrivato il saluto commosso del dirigente dopo il Cda a Francoforte: «Posso solo dire grazie per cinque anni estremamente emozionanti».
La clausola da pagare e la ricerca di un direttore sportivo
Il primo punto da superare riguarda una clausola che il Milan potrebbe versare all’Eintracht per liberare il dirigente dal contratto. Infatti Krösche ha un legame con la società di Francoforte fino al 30 giugno 2028 e per essere liberato il Milan dovrebbe pagare 4-5 milioni di euro. Su quest’aspetto i due club dovranno confrontarsi e parlarne in queste ore. Poi ci sarebbe anche la questione relativa al team di lavoro di Krösche, e nello specifico il direttore sportivo Timmo Hardung, suo braccio destro e uomo di fiducia. L’Eintracht però vorrebbe tenere Hardung per fargli ricoprire proprio il ruolo lasciato vacante da Krösche. Dunque chi sarà il nuovo direttore sportivo che andrà ad affiancarlo? Ci sono diversi nomi che si fanno e le piste portano in Portogallo. Uno di questi è Tiago Pinto, proprio manager del Bournemouth, prossimo avversario del Milan in Europa League ed ex dirigente della Roma. Altre indiscrezioni conducono a Boto del Flamengo, entrambi portoghesi.
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