Amorim sta esaltando Rabiot: i suoi numeri sono da record
È il centrocampista con più gol e assist nei torneo: Adrien guida il nuovo Milan, in campo e fuori
Il duca non è mai stato così rampante. L’intenzione non è quella scomodare gerarchie nobiliari per riscrivere uno dei capolavori di Italo Calvino, ma di cavalcare l’onda di Adrien Rabiot, partito fortissimo in questo inizio di stagione con il Milan: in campionato, con sette giornate disputate e sette presenze all’attivo (ma con 486 minuti giocati a fronte dei 630 disponibili), il francese ha messo a referto quattro gol (Torino, Lecce, Sassuolo e Atalanta) e tre assist (Torino, Lazio e Atalanta). La media è fin troppo semplice: sette partecipazioni a gol in altrettanti match. È decisivo in ogni partita.
I numeri di Rabiot: Amorim esalta le qualità del francese
RECORD. Parlano i referti: il francese ha preso parte ad almeno una marcatura per quattro match di fila per la prima volta in carriera nei maggiori cinque campionati europei ed è il primo centrocampista a riuscirci con la maglia del Milan in Serie A da Hakan Calhanoglu in versione milanista ormai risalente a quasi sei anni fa (dicembre 2020). Nessuno tra i pari ruolo, nel campionato in corso, è partito forte come lui: è, infatti, sia il centrocampista con più gol realizzati in questa Serie A, essendo a quota quattro reti, in classifica cannonieri appena dietro ad Antonio Raimondo del Frosinone e a Donyell Malen della Roma, quello con più partecipazioni attive. E la statistica si può allargare anche alle top cinque leghe europee, nelle quali risulta che nessun centrocampista sia stato coinvolto più del numero 12 rossonero in tante marcature.
Rabiot tuttocampista
A TUTTO CAMPO. Serve, però, una precisazione: centrocampista, per l'ultima versione di Rabiot, è un termine un po’ riduttivo; perché il francese, con Amorim, parte addirittura da una - non così inedita per lui, dato che la aveva già occupata con compiti differenti nel Marsiglia di Roberto De Zerbi - posizione più avanzata, la quale gli permette di essere sempre in appoggio agli attaccanti e di svariare su tutto il fronte offensivo. Ciò non toglie, comunque, che dia una mano importante anche in fase difensiva, tra kilometri percorsi in abbondanza e presenza fisico-atletica in mezzo al campo per contrastare gli avversari.
Leader in campo e fuori
E FUORI. La sostanza in campo di Rabiot è presente anche fuori. Perché il francese è leader riconosciuto all’interno dello spogliatoio rossonero, tanto che può permettersi di strigliare pubblicamente i compagni senza conseguenze negative per il gruppo: sanno che parla a nome di tutti e per tutti e lo si sta ad ascoltare. Dopo l’Atalanta, così come dopo il Sassuolo, il numero 12 ha richiamato la squadra ad un salto di qualità nella mentalità: «Avevo già detto contro il Sassuolo che dovevamo migliorare sulla mentalità. Il calcio è così, se perdi la concentrazione rischi di perdere le partite. Anche quelli che entrano devono fare di più, entrare bene in partita». Non si tratta di un rapporto di subordinazione, ma di una semplice gerarchia interna: il duca rampante va seguito.
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