Come stanno Goncalo Ramos e Chukwueze: il comunicato ufficiale del Milan dopo gli infortuni
Arrivano buone notizie per Goncalo Ramos, che non potrà prendere parte alla sfida di questa sera a Bourmenouth, valida per la terza giornata della Fase Campionato di Europa League, ma potrà tornare presto a disposizione di Amorim. Il Milan ha infatti reso noto, attraverso un comunicato ufficiale, che: "Goncalo Ramos è stato sottoposto a esami strumentali per valutare l'affaticamento accusato al polpaccio sinistro. La risonanza magnetica ha dato esito negativo".
Chukwueze sottoposto a consulto specialistico: nuovo controllo tra 10 e 15 giorni
Per Samuel Chukwueze, invece, lo stop sarà di almeno due settimane: "È stato sottoposto a un consulto specialistico per il problema all'anca sinistra e ha iniziato un trattamento infiltrativo. Un nuovo controllo per valutarne l'evoluzione è previsto tra 10 e 15 giorni".
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