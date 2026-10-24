Emergenza Milan, Amorim perde anche Rabiot, Gila e Moreira: salteranno l’Udinese

La vigilia della sfida con l’Udinese si trasforma in un incubo per Amorim. A poche ore dalla partenza per il Friuli, il Milan deve fare i conti con tre nuove assenze che si sommano a una lista di indisponibili già lunga: Rabiot, Gila e Moreira non saranno a disposizione dell'allenatore portoghese per la sfida valida per l'ottava giornata di Serie A. I tre forfait arrivano dopo l’impegno di giovedì in Europa League sul campo del Bournemouth e vanno ad aggiungersi agli stop di Terracciano, Gabbia, Saelemaekers e Chukwueze. Sette giocatori fuori che costringono Amorim a ridisegnare la squadra.