Emergenza Milan, Amorim perde anche Rabiot, Gila e Moreira: salteranno l’Udinese
La vigilia della sfida con l’Udinese si trasforma in un incubo per Amorim. A poche ore dalla partenza per il Friuli, il Milan deve fare i conti con tre nuove assenze che si sommano a una lista di indisponibili già lunga: Rabiot, Gila e Moreira non saranno a disposizione dell'allenatore portoghese per la sfida valida per l'ottava giornata di Serie A. I tre forfait arrivano dopo l’impegno di giovedì in Europa League sul campo del Bournemouth e vanno ad aggiungersi agli stop di Terracciano, Gabbia, Saelemaekers e Chukwueze. Sette giocatori fuori che costringono Amorim a ridisegnare la squadra.
Le condizioni di Rabiot, Gila e Moreira
Il problema più pesante, per peso specifico dopo un avvio di stagione trascinante, riguarda Rabiot: il centrocampista francese ha accusato un affaticamento al polpaccio destro. Situazione simile per Moreira, fermato da un affaticamento al flessore della coscia sinistra. Diverso invece il quadro di Gila, che deve gestire un’infiammazione da sovraccarico alla caviglia sinistra.
Per nessuno dei tre al momento sono stati comunicati tempi di recupero precisi: la scelta di tenerli a riposo sembra dettata dalla prudenza, con l’obiettivo di evitare ricadute e recuperarli per i prossimi impegni.
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