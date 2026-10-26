Pulisic è tornato decisivo e vuole riprendersi il Milan

Un’esecuzione spietata per mettere subito in chiaro le cose dopo soli sei minuti. Christian Pulisic si è ripresentato così davanti al pubblico di Udine , nello stesso stadio dove poco più di un anno fa aveva messo a referto una doppietta decisiva. Dopo quello interno contro il Lecce a San Siro, per Capitan America si tratta del primo centro esterno di questa stagione e in generale è stata la prestazione nella sua interezza a essere di alto livello, complice anche il riposo totale osservato in settimana in Europa League .

Il ventottenne ex Chelsea e Borussia si è caricato il Milan sulle spalle per indicare la retta via ai compagni, in una notte in cui in chiave offensiva il Diavolo era orfano dei vari Saelemakers, Chukuweze, Rabiot e Moreira. L’esecuzione del gol del vantaggio è stata all’altezza della straripante qualità di Pulisic, che sull’illuminazione di Modric ha ammaestrato il pallone con il mancino e poi di destro non ha concesso scampo a Okoye da pochi passi . Così ha già contribuito a quattro gol nelle ultime sette partite di Serie A, con due reti e altrettanti assist messi a referto.

Lo statunitense sta salendo di minutaggio

Sul campo dei friulani il numero 11 rossonero ha deliziato i propri tifosi non solo con la rete, ma aggiungendo le tante occasioni create e l’asse dirompente allestito con Bartesaghi che ha mandato in tilt l’Udinese. Pulisic ha avuto almeno altre tre chance nitide per arrotondare il bottino, ronzando tra linee al limite dell’area e risultando una vera e propria spina nel fianco della difesa di casa. In panchina Amorim si è goduto le manovre offensive e ha apprezzato. Non a caso Pulisic ieri è rimasto in campo per 90’ mentre nelle precedenti apparizioni era sempre stato sostituito oppure gli erano stati risparmiati gli scampoli finali. L’impressione è che lo statunitense abbia ormai definitivamente archiviato i problemi fisici che l’avevano costretto ai margini a inizio stagione. Sta salendo il minutaggio, così come stanno salendo i suoi giri del motore per provare a dare continuità alla squadra in termini di produzione offensiva e risultati. E ieri ci ha provato fino in fondo, mandando in porta anche Loftus-Cheek in extremis con un filtrante dei suoi.

Pulisic, uno dei pochi con il posto fisso

A questo punto Pulisic può considerarsi uno dei pochi a godere del “posto fisso” nelle gerarchie dell’allenatore, così come può permettersi di svariare in campo con la libertà di arretrare o accentrarsi in base alle necessità. In Europa League invece fin qui non è mai partito titolare nelle prime tre partite. Che tocchi a lui anche in campo europeo rimettere a posto le cose? Di certo a novembre durante la sosta potrebbe dover rispondere alla chiamata degli Stati Uniti, dopo aver saltato l’ultima finestra non essendo al meglio fisicamente. Quindi considerati anche i tanti infortuni registrati a Milanello, molto probabilmente Pulisic è atteso dagli straordinari nelle prossime settimane. E alle viste c’è un doppio impegno a San Siro con il Bologna nell’infrasettimanale di mercoledì e soprattutto il derby di sabato sera che stuzzica già l’appetito delle grandi notti alla Scala. Eseguirà il professor Pulisic, portando estro e qualità al potere in maglia milanista.