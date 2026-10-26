Nuovo atto vandalico contro il murale dedicato a Franco Baresi in piazza Gino Valle, davanti a Casa Milan. L’opera, realizzata in memoria della storica bandiera rossonera scomparsa il 31 luglio scorso, è stata nuovamente imbrattata con vernice scura, che ha coperto alcuni degli elementi più rappresentativi del disegno, tra cui la fascia da capitano, il simbolo del Milan e la Coppa dei Campioni.

Shock Milan, vandalizzato per la seconda il murale dedicato a Baresi Si tratta del secondo episodio nel giro di poche settimane. Alla fine di settembre, infatti, il murale era già stato danneggiato con uno spray rosso. In quell’occasione, il suo autore, lo street artist Luca Rosada, conosciuto come Lucas Street Art, aveva deciso di intervenire per ripristinare l’opera e realizzarne una nuova versione. Il lavoro rinnovato era stato inaugurato lo scorso 10 ottobre.