Shock Milan, vandalizzato per la seconda il murale dedicato a Baresi
Nuovo atto vandalico contro il murale dedicato a Franco Baresi in piazza Gino Valle, davanti a Casa Milan. L’opera, realizzata in memoria della storica bandiera rossonera scomparsa il 31 luglio scorso, è stata nuovamente imbrattata con vernice scura, che ha coperto alcuni degli elementi più rappresentativi del disegno, tra cui la fascia da capitano, il simbolo del Milan e la Coppa dei Campioni.
Shock Milan, vandalizzato per la seconda il murale dedicato a Baresi
Si tratta del secondo episodio nel giro di poche settimane. Alla fine di settembre, infatti, il murale era già stato danneggiato con uno spray rosso. In quell’occasione, il suo autore, lo street artist Luca Rosada, conosciuto come Lucas Street Art, aveva deciso di intervenire per ripristinare l’opera e realizzarne una nuova versione. Il lavoro rinnovato era stato inaugurato lo scorso 10 ottobre.
Il nuovo murale dopo la prima vandalizzazione
Al centro, un ritratto sorridente e di dimensioni maggiori rispetto al precedente, inserito nel numero sei che ha accompagnato la carriera di Baresi. Per realizzarlo, Rosada aveva utilizzato la tecnica del paste-up, basata sull’applicazione di illustrazioni stampate su carta direttamente sulla superficie del muro. A distanza di appena sedici giorni dalla nuova inaugurazione, il murale è tornato nel mirino dei vandali.
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