Pulisic e Modric, che classe: Amorin si affida a loro per esaltare il Milan

La ripresa dall'alto rende tanta giustizia alla pennellata di Modric e ai gesti tecnici (movimento più controllo) di Pulisic: il gol con cui il Milan ha stappato la partita a Udine non è frutto di chissà quali tattiche o di chissà quali stressanti allenamenti, ma di una giocata codificata esaltata dalle qualità straordinarie di due dei fuoriclasse del Milan. Senza Rabiot, Gila e Diego Moreira e con un Gonçalo Ramos ancora alla ricerca di continuità in fase realizzativa, Ruben Amorim ha affidato la spina dorsale della sua formazione in emergenza a due certezze assolute. E il croato e l'americano hanno risposto presente, indirizzando una partita che preannunciava complicata e che, grazie a loro, si è messa subito in discesa.

La gestione Modric

La gestione di Modric è abbastanza chiara: difficilmente giocherà tre partite in una settimana. Dalla prima sosta in poi, il numero 14 è rimasto in panchina contro Sassuolo e Salisburgo, giocando da titolare contro l'Atalanta, restando a riposo a Bournemouth e scendendo in campo dal primo minuto a Udine. Secondo questo schema e immaginando la certezza della titolarità nel derby di sabato, domani gli toccherà riposare. Partirà dalla panchina, lasciando spazio dal fischio d'inizio al centrocampo composto da Musah e da Jashari. La strategia sta funzionando: fare in modo che Modric giochi le partite più importanti al meglio della condizione, senza spremersi eccessivamente. Meglio poche fatte bene che tante con la lingua da fuori. E, considerando ciò che si è visto ad Udine, il piano sta funzionando. Oltre all'assist astuto per Pulisic, ha fatto impressione - non stupito - la rincorsa all'85’ di 50 metri al 2007 Vinciati dell'Udinese, lanciato in contropiede. Testa, gambe e classe per il Milan.

I numeri di Pulisic

Il suo secondo gol stagionale assomiglia tanto al primo per la prelibatezza del controllo palla: contro il Lecce c'era stato un aggancio volante di sinistro sul lancio di Pavlovic, contro l'Udinese un dolce stop, sempre di sinistro, per sistemarsi la palla e calciare col destro su Okoye in uscita. Pulisic è, indiscutibilmente, l'uomo di maggior qualità offensiva della formazione rossonera e Amorim, nel suo 4-2-3-1 ibrido, ha deciso di sistemarlo in una posizione in cui può sprigionare tutta la sua tecnica: trequartista centrale. Un ritorno alle origini per l'americano, nato 10 e spostato per varie esigenze dal centro alla fascia sia nel Chelsea che negli ultimi anni di Milan. In mezzo, però, sembra essere più libero di esprimersi: può muoversi a sinistra o a destra, trovare lo spazio dove c'è, dialogare con centrocampo e punta a suo piacimento. Pulisic non è un leader caratteriale e anche lui lo riconosce: «Ci sono tanti leader in squadra. Non parlo tanto - ha confessato nel post Udine - ma voglio dimostrarlo sul campo». La lingua del calcio la sa parlare perfettamente. Con Modric che lo imbocca, poi, ancora di più.