Stadio, derby, staff: settimana decisiva per il futuro del Milan

Il sorriso con cui ha lasciato il BluEnergy Stadium è di quelli sospirati: iniziare una delle settimane cruciali della stagione con un clima inquinato dal sapore duro di una sconfitta o di una prova incolore avrebbe rovinato l'attesa per gli eventi fondamentali che attendono il Milan nelle prossime ore. Prima nota sul calendario era quella di ribadire - se mai ce ne fosse bisogno - l'ampio sostegno a Ruben Amorim: «La squadra - ha fatto trapelare Gerry Cardinale dopo la vittoria di Udine - continua a migliorare e ha mostrato grande resilienza dopo la deludente partita in Europa. Abbiamo mantenuto alta l'intensità per tutta la gara; il possesso palla e l'aggressività nel recuperare il pallone dopo averlo perso sono stati aspetti molto positivi. Amorim ha gestito bene le rotazioni e le sostituzioni. Tutto ciò ci pone in una buona condizione in vista della partita di mercoledì in casa».

Milan Udinese-Milan, le pagelle dei rossoneri: Modric inventa, Bartesaghi brilla da ala sinistra Guarda la gallery Milan, domani a San Siro arriva il Bologna A CASA. Domani, certo, con il Bologna alle 18.30 a San Siro. Ma non solo. Il campo, in questa settimana, propone l'attesissimo derby, previsto per sabato 31 ottobre alle 20:45 nel San Siro milanista. Un doppio impegno casalingo che riequilibrerà leggermente il conto casa-trasferta di Maignan e compagni (7 gare su 11 lontane dalle mura amiche). In Serie A, i rossoneri non hanno ancora conosciuto la parola sconfitta e la si vorrà assolutamente evitare nei due prossimi determinanti impegni davanti ai tifosi. Cardinale starà tutta la settimana al fianco della squadra, restando a Milano per assistere dal vivo al match di domani e, soprattutto, a quello da brividi di sabato.