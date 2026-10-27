Stadio, derby, staff: settimana decisiva per il futuro del Milan
Il sorriso con cui ha lasciato il BluEnergy Stadium è di quelli sospirati: iniziare una delle settimane cruciali della stagione con un clima inquinato dal sapore duro di una sconfitta o di una prova incolore avrebbe rovinato l'attesa per gli eventi fondamentali che attendono il Milan nelle prossime ore. Prima nota sul calendario era quella di ribadire - se mai ce ne fosse bisogno - l'ampio sostegno a Ruben Amorim: «La squadra - ha fatto trapelare Gerry Cardinale dopo la vittoria di Udine - continua a migliorare e ha mostrato grande resilienza dopo la deludente partita in Europa. Abbiamo mantenuto alta l'intensità per tutta la gara; il possesso palla e l'aggressività nel recuperare il pallone dopo averlo perso sono stati aspetti molto positivi. Amorim ha gestito bene le rotazioni e le sostituzioni. Tutto ciò ci pone in una buona condizione in vista della partita di mercoledì in casa».
Milan, domani a San Siro arriva il Bologna
A CASA. Domani, certo, con il Bologna alle 18.30 a San Siro. Ma non solo. Il campo, in questa settimana, propone l'attesissimo derby, previsto per sabato 31 ottobre alle 20:45 nel San Siro milanista. Un doppio impegno casalingo che riequilibrerà leggermente il conto casa-trasferta di Maignan e compagni (7 gare su 11 lontane dalle mura amiche). In Serie A, i rossoneri non hanno ancora conosciuto la parola sconfitta e la si vorrà assolutamente evitare nei due prossimi determinanti impegni davanti ai tifosi. Cardinale starà tutta la settimana al fianco della squadra, restando a Milano per assistere dal vivo al match di domani e, soprattutto, a quello da brividi di sabato.
Krosche Head of Football
KROSCHE. Anche perché, al momento, il Milan non ha nessun dirigente che possa con autorevolezza sostenere Amorim nel suo lavoro a Milanello. La permanenza milanese servirà anche a questo: Cardinale, in queste ore, proseguirà i contatti diretti con Markus Krosche per trovare la quadra definitiva, in modo da nominarlo Head of Football rossonero prima della fine dell'anno. L'accordo economico c'è già, manca quello dettagliato su competenze e ruoli e la stretta di mano sulla buonuscita (circa 5 milioni di euro) da garantire all'Eintracht per liberare il dirigente prima del 2028.
Milan, giovedì la presentazione del progetto per il nuovo stadio di Milano
STADIO. San Siro non sarà protagonista solo con il suo celebre prato. Giovedì alle 16.30 è, infatti, prevista, presso la Sala Viscontea del Castello Sforzesco, la presentazione ufficiale del progetto per il nuovo stadio di Milano; Cardinale ne sarà protagonista in prima persona assieme naturalmente, ai colleghi dell'Inter. Il progetto è stato affidato ai rinomati studi di architettura Foster + Partners e Manica e prevede un impianto da circa 71.500 posti, di cui oltre 13mila premium. Il nuovo San Siro sorgerà nell’area degli attuali parcheggi e l'avvio dei cantieri è previsto per la seconda metà del 2027, in tempo abbondante per Euro2032.
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