Milan, Pavlovic rinnova fino al 2031

Il Milan, la fiducia di Amorim e il sogno di tornare al Benfica: Goncalo Ramos si racconta

L’attaccante portoghese ripercorre l’addio al Psg e svela il rapporto con Modric a Milanello: ecco cosa ha detto
Scegli Corriere dello Sport come fonte preferita su Google

3 min

Pubblicato il 28.10.2026, 17:12

MilanRamos
MilanMilan Tutte le notizie sulla squadra

Goncalo Ramos si sente finalmente a casa. L’attaccante portoghese, arrivato al Milan in estate, ha spiegato come è nato il trasferimento in rossonero. Ruolo decisivo quello dell'allenatore e connazionale Ruben Amorim, che lo ha voluto fortemente e gli ha restituito centralità in campo: "Adesso gioco veramente nel mio ruolo", ha affermato ai microfoni del canale portoghese Canal 11.

 

Milan-Bologna, la formazione ufficiale scelta da Amorim
Guarda la gallery

 

La chiamata di Amorim e l’addio al Psg, il racconto di Ramos

La trattativa con il Milan si è sbloccata in estate, dopo un primo tentativo di lasciare Parigi già nella sessione invernale. Determinante la telefonata di Amorim, arrivata nel pieno del Mondiale: "Ruben [Amorim, ndr] mi ha chiamato e mi ha detto che mi voleva. Volevo lasciare il Psg già a gennaio ma non era facile e anche il club si è opposto. Durante il Mondiale mi ha chiamato il Milan e Amorim mi ha detto che insieme avremmo fatto grandi cose. L’ho ringraziato per la fiducia. Prima di trasferirmi ho chiesto a chi era stato a Milanello e ho avuto buoni riscontri. Mi piace essere qui e mi sto godendo tutto. Al Psg non giocavo nel mio ruolo, ora posso fare ciò in cui sono bravo".

 

Follia Maignan, mani in faccia ad Adams del Bournemouth: rosso e rigore, la fotosequenza
Guarda la gallery

 

"Con Modric andiamo d'accordo. In Portogallo solo Benfica"

Nello spogliatoio del Milan, Ramos ha trovato Luka Modric: "Andiamo molto d’accordo e nello spogliatoio abbiamo i posti vicini. Lo vedo molto silenzioso ma quando c’è da scherzare partecipa attivamente". Il presente è solo per il Milan, ma il legame con il club in cui è cresciuto, il Benfica, resta fortissimo: "Guardo sempre le loro partite. Promettere è difficile, ma spero di tornare un giorno. In Portogallo potrei giocare solo per il Benfica, ci ho trascorso tutta la vita. Sarebbe come un tradimento giocare per altri club, non potrei mai farlo".

Tutte le news
Milan

Da non perdere

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS