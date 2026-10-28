Il Milan, la fiducia di Amorim e il sogno di tornare al Benfica: Goncalo Ramos si racconta

Goncalo Ramos si sente finalmente a casa. L’attaccante portoghese, arrivato al Milan in estate, ha spiegato come è nato il trasferimento in rossonero. Ruolo decisivo quello dell'allenatore e connazionale Ruben Amorim , che lo ha voluto fortemente e gli ha restituito centralità in campo: "Adesso gioco veramente nel mio ruolo", ha affermato ai microfoni del canale portoghese Canal 11.

La chiamata di Amorim e l’addio al Psg, il racconto di Ramos

La trattativa con il Milan si è sbloccata in estate, dopo un primo tentativo di lasciare Parigi già nella sessione invernale. Determinante la telefonata di Amorim, arrivata nel pieno del Mondiale: "Ruben [Amorim, ndr] mi ha chiamato e mi ha detto che mi voleva. Volevo lasciare il Psg già a gennaio ma non era facile e anche il club si è opposto. Durante il Mondiale mi ha chiamato il Milan e Amorim mi ha detto che insieme avremmo fatto grandi cose. L’ho ringraziato per la fiducia. Prima di trasferirmi ho chiesto a chi era stato a Milanello e ho avuto buoni riscontri. Mi piace essere qui e mi sto godendo tutto. Al Psg non giocavo nel mio ruolo, ora posso fare ciò in cui sono bravo".

"Con Modric andiamo d'accordo. In Portogallo solo Benfica"

Nello spogliatoio del Milan, Ramos ha trovato Luka Modric: "Andiamo molto d’accordo e nello spogliatoio abbiamo i posti vicini. Lo vedo molto silenzioso ma quando c’è da scherzare partecipa attivamente". Il presente è solo per il Milan, ma il legame con il club in cui è cresciuto, il Benfica, resta fortissimo: "Guardo sempre le loro partite. Promettere è difficile, ma spero di tornare un giorno. In Portogallo potrei giocare solo per il Benfica, ci ho trascorso tutta la vita. Sarebbe come un tradimento giocare per altri club, non potrei mai farlo".