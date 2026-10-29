Amorim e il Milan, la coperta è corta

Sarebbe superficiale oltre che calcisticamente ingiusto ridurre la prima sonora sconfitta del Milan di Amorim a un solo motivo. Per le dimensioni del risultato, per la differenza di brillantezza fisica emersa specie nella mezz’ora finale, e per il contributo opposto dei rispettivi ricambi decisi dalle due panchine, il 4 a 2 del Bologna racconta molto più dei guai e delle disgrazie milaniste. Il primo motivo allora è sotto gli occhi di tutti: nel bel mezzo della settimana chiave della sua stagione, Amorim si è ritrovato con una coperta cortissima. Perché il numero degli infortunati di lungo corso è stato “pesante” e a questi si è poi, via via, aggiunta anche una sequenza di acciacchi impossibili da smaltire entro poche ore, tra un viaggio in Friuli e il ritorno a San Siro così da dettare un indispensabile ricorso alla prudenza. E se domenica notte è bastata la geniale invenzione di Modric per Pulisic o la stoccata di Jashari prima del raddoppio di Hutchinson, col Bologna di Palladino, in piena salute fisica e mentale, nemmeno le spericolate esibizioni balistiche di Cisse sono riuscite a produrre un effetto virtuoso. L’episodio chiave, in tal senso, è da recuperare nel finale del primo tempo con l’insulto muscolare tradito da Tomori, fino a quel punto un pilastro difensivo, decisivo persino nel suggerire a Cisse il colpo a sorpresa del 2 a 1 milanista. Senza Gila ko, con Terracciano nei ranghi sul conto del quale non c’è evidentemente grande fiducia, la sostituzione è stata una vera acrobazia strategica con l’ingresso di Modric a metà campo e l’arretramento di Musah sulla linea dei difensori. È vero: già a Udine è accaduto senza pagare conseguenze. Ma nel passato con Musah terzino ci sono stati altri precedenti inquietanti, tipo a Lecce con Pioli allenatore.