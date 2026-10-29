Amorim e il Milan, la coperta è corta
Sarebbe superficiale oltre che calcisticamente ingiusto ridurre la prima sonora sconfitta del Milan di Amorim a un solo motivo. Per le dimensioni del risultato, per la differenza di brillantezza fisica emersa specie nella mezz’ora finale, e per il contributo opposto dei rispettivi ricambi decisi dalle due panchine, il 4 a 2 del Bologna racconta molto più dei guai e delle disgrazie milaniste. Il primo motivo allora è sotto gli occhi di tutti: nel bel mezzo della settimana chiave della sua stagione, Amorim si è ritrovato con una coperta cortissima. Perché il numero degli infortunati di lungo corso è stato “pesante” e a questi si è poi, via via, aggiunta anche una sequenza di acciacchi impossibili da smaltire entro poche ore, tra un viaggio in Friuli e il ritorno a San Siro così da dettare un indispensabile ricorso alla prudenza. E se domenica notte è bastata la geniale invenzione di Modric per Pulisic o la stoccata di Jashari prima del raddoppio di Hutchinson, col Bologna di Palladino, in piena salute fisica e mentale, nemmeno le spericolate esibizioni balistiche di Cisse sono riuscite a produrre un effetto virtuoso. L’episodio chiave, in tal senso, è da recuperare nel finale del primo tempo con l’insulto muscolare tradito da Tomori, fino a quel punto un pilastro difensivo, decisivo persino nel suggerire a Cisse il colpo a sorpresa del 2 a 1 milanista. Senza Gila ko, con Terracciano nei ranghi sul conto del quale non c’è evidentemente grande fiducia, la sostituzione è stata una vera acrobazia strategica con l’ingresso di Modric a metà campo e l’arretramento di Musah sulla linea dei difensori. È vero: già a Udine è accaduto senza pagare conseguenze. Ma nel passato con Musah terzino ci sono stati altri precedenti inquietanti, tipo a Lecce con Pioli allenatore.
Il turn-over di Amorim fa discutere
Da quella parte, Palladino ha organizzato una serie di blitz capaci di ribaltare definitivamente il rivale scoprendone le fragilità accentuate dalla resa di Estupinian e dalla fragilità di Diawara. Poi c’è il secondo motivo del quale si discuterà a lungo. E cioè il calcolo di risparmiare Gila, Rabiot e Moreira immaginando la possibilità di riportarli in campo sabato notte in vista del derby. È un classico in circostanze del genere: a furia di pensare al futuro si finisce col perdere di vista il presente. E di pagare un prezzo salatissimo a questo turno infrasettimanale del campionato che invece di conservare le stesse distanze in classifica rispetto ai primi della classe ha finito per passare a meno sette e quindi a smarrire le suggestioni inevitabili. La morale, ancora una volta, è quella qui già sottolineata in altre circostanze: la costruzione superficiale della rosa in estate. Conosco perfettamente l’obiezione ripetuta dallo stesso Amorim: "Non potevamo fare tutto in un solo mercato". Vero. Ma c’era la possibilità, con un giudizio più approfondito nei confronti di alcuni esponenti della passata stagione spediti in prestito, di conservare qualche pedina che sarebbe tornata utilissima in questa curva a gomito della stagione. Infine c’è la questione dei ripetuti traumi muscolari. In passato toccò a Pioli vivere una stagione con una sequenza di “rotto-neri” impressionante: furono messi sulle spalle del tecnico e del suo staff. Oggi a chi si chiederà conto?
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