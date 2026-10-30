Le scelte di Amorim per il derby: Moreira scalpita, Rabiot e Gila pronti

Il Milan avrà tre protagonisti in più per il derby contro l’ Inter . Amorim potrà contare su Rabiot, Gila e Moreira , tutti recuperati dai rispettivi fastidi fisici. I tre titolari hanno saltato le ultime due di campionato contro Udinese e Bologna, e specialmente nell'ultimo appuntamento in serie A le assenze si sono avvertite. Il club rossonero, dunque, si presenta all’appuntamento contro i cugini con dei recuperi importanti, una vera e propria iniezione di fiducia per l’ambiente, e soluzioni di livello per l'allenatore.

Rabiot prenderà in mano la squadra. Torna Gila

Il centrocampista francese, autore di quattro gol e tre assist fino ad oggi, ha recuperato da un problema al polpaccio ed è pronto a prendere in mano la squadra come ha fatto nelle precedenti partite. I suoi inserimenti saranno l'arma in più per Amorim. In difesa c'è il ritorno di Mario Gila, un rientro decisivo alla luce dell'infortunio di Fikayo Tomori, l'ultimo a fermarsi per un problema fisico. Poi Moreira, autore di gol pesanti e prestazioni di livello. L'esterno belga potrà essere sfruttato su entrambe le fasce. In mediana torna titolare Luka Modric dopo il primo tempo in panchina nell'ultima partita di campionato. Confermato sulla trequarti l'americano Christian Pulisic, in fiducia e fresco di rinnovo. In difesa invece saranno utilizzati nuovamente Pavlovic e De Winter, per loro due lavori straordinari a causa delle assenze nel reparto arretrato. Sulla corsia sinistra ballottaggio tra Bartesaghi ed Estupinian.