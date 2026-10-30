Amorim prima del derby contro l'Inter: "Zero invidia per Chivu. Milan, vinciamo e tutto si tranquillizza"   

Amorim si appresta a vivere il primo derby a San Siro da allenatore del Milan. La stracittadina arriva dopo ko a sorpresa contro il Bologna : "Penso che sia una partita speciale perché si gioca nella stessa città, e ieri abbiamo visto il progetto del nuovo stadio. È una rivalità unica, ma c'è anche un legame profondo: due grandi squadre nella stessa città che condividono l'impianto. Credo che non si possa trovare altrove un contesto del genere, è davvero speciale. Se guardiamo alla cultura portoghese, la sensazione è la stessa: il senso di responsabilità per la vittoria, il trasporto dei tifosi sono molto simili. La cultura calcistica qui è più vicina a quella del Portogallo. In Inghilterra è leggermente diverso: c'è grande battaglia, ma lo spirito resta un po' più sportivo. Qui si avverte quella componente latina che respiriamo anche in Portogallo, quindi credo proprio che sarà una partita speciale".

La sfida all'Inter di Chivu

"Ho zero invidia per Chivu, sono già nel posto giusto, cioè al Milan e non all'Inter. Non ho imparato la lezione dall'esperienza precedente: ho scelto più o meno la stessa situazione, un club in piena fase di ricostruzione, che sta provando a lanciare dei giovani come Cisse per costruire qualcosa partendo da zero. È una sfida che mi stimola, mi piace, ed è per questo che ho scelto questo progetto: sono davvero felice della mia scelta. Allo stesso tempo, però, non sono mica ingenuo. So benissimo che bisogna vincere le partite per guadagnarsi il tempo necessario a costruire qualcosa di duraturo. Ognuno sceglie la propria strada, e questa è la mia. Se funzionerà o meno, nessuno può saperlo ora, ma sono davvero felice perché questo rispecchia esattamente chi sono e il tipo di lavoro che voglio fare. Capisco le domande che mi fate: ci sono giorni in cui, la mattina, mi viene da pensare che forse avrei potuto avere più esperienza, più calma, una rosa più ampia, meno infortuni. Ma alla fine della giornata sono stato io a scegliere questo lavoro, quindi ne sono strafelice e andrò fino in fondo, dritto per la mia strada. Lo sapete già: se sposo un'idea non la cambio. Posso cambiare il sistema tattico, d'accordo, ma non cambio la mia convinzione e farò tutto il possibile per riuscire a vincere e avere successo qui".