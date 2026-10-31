L’omelia di Cardinale

Ogni giorno Gerry Cardinale si sveglia e spera che il Milan corra più veloce dell’Inter. Poi, però, spulcia la classifica e scopre l’amara realtà . È lui stesso a confessarlo: l’Inter turba le sue notti . E i suoi inizi di giornata. Perché la vita reale è diversa da quella onirica. «Ogni mattina mi sveglio sperando in un piccolo spiraglio, ovvero che l’Inter cominci a pareggiare invece di vincere e che noi cominciamo a mettere insieme una serie di successi». Ci crede Cardinale. E fa bene, lui è il presidente. È l’uomo che deve dare la carica. Se non ci crede lui… Ieri ha utilizzato una frase da tifoso: «Stiamo arrivando», ha detto ai giornalisti.

È la sera del derby, fai attenzione

È la sera del derby, fai attenzione. Cardinale e il popolo milanista guardano la classifica. E provano a sognare. I punti di distacco dall’Inter sono sette. Possono diventare quattro. Ma anche dieci. E dopo dieci giornate di campionato non sarebbe il massimo. Il Milan oggi è quinto, ha un punto in più del Frosinone, quattro rispetto a Juventus e Napoli. E ha davanti a sé Inter, Lazio, Roma e Como. Cardinale è apparso pimpante, baldanzoso. Fiducioso. Crede nel Milan e soprattutto in Amorim. Ha speso parole al miele per l’allenatore portoghese. Ha addirittura parlato di Amorim Ball. E figuriamoci il Palladino ball allora, visto che col suo Bologna mercoledì sera ne ha dati quattro ai rossoneri a San Siro.