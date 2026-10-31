Cardinale si commuove dopo il derby vinto: "La serata migliore di tutte". Amorim: "Scudetto al Milan? Ragazzi..." 

Amorim: "Il Milan avrà bisogno di notti magiche come questa e di debacle come contro il Bologna"

"L'ambiente e l'atmosfera sono molto importanti, soprattutto dopo la sconfitta contro il Bologna avevamo tanta voglia di festeggiare. Siamo stati molto aggressivi sugli esterni, difendendo bene e pressando alto, oltre a intercettare molti cross". Queste le parole di Ruben Amorim, allenatore del Milan intervenuto ai microfoni di Sky Sport in seguito alla vittoria per 3-1 contro l'Inter. "Sono orgoglioso di ciò che hanno fatto i miei giocatori, hanno lottato per tutta la gara nonostante il poco riposo dall'ultima partita. Cerco di leggere e interpretare ciò che mi dice la squadra - analizza il portoghese -. Sin dal primo minuto ho avuto la sensazione che fossimo competitivi, sono rimasto fiducioso perché ho visto i ragazzi sul pezzo. Mi sta piacendo il modo in cui tutti stanno giocando e si stanno esprimendo, giocatori come Pavlovic e De Winter hanno fatto benissimo. Scudetto? È importante vincere queste partite per far capire ai tifosi che le cose non cambieranno in un mese o in un anno - ha continuato Amorim -. Avremo bisogno di notti magiche ma anche di debacle come quella con il Bologna. Non so se lo scudetto sia possibile - conclude -, ma le persone non sono stupide e vedono a che punto è la crescita di questo club".