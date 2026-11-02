Pulisic: "Voglio continuare a Milano e Cardinale..."

Milan, Cardinale: Riporterò il club in cima al mondo

Hanno lasciato il segno le parole del proprietario del club rossonero dopo il derby vinto con l'Inter: e ora, il nuovo stadio di Milano
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Antonio Vitiello
Antonio Vitiello

2 min

Pubblicato il 02.11.2026, 09:54

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MILANO - Alla fine non ha resistito e ha mostrato tutta l’emozione per aver vinto il derby com l’Inter. Il proprietario americano del Milan, Gerry Cardinale, per la prima volta è apparso con gli occhi lucidi, per aver battuto i nerazzurri. «Mi sono fatto coinvolgere emotivamente, per me è diventata una questione personale. Il Milan era al vertice del mondo e noi lo riporteremo lì. Questa sarà probabilmente una delle cose più grandi che farò nella mia carriera», ha detto alla Cbs il proprietario del club rossonero.

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L'ambizione di Cardinale: il feeling con Pulisic, il suo Milan e il nuovo stadio

Recentemente il Milan ha rinnovato il contratto a Christian Pulisic, autore del gol del vantaggio nel derby contro l’Inter, e Cardinale ha ribadito del forte legame con l’attaccante americano: «Tra noi c'è un'affinità. Siamo due ragazzi della Pennsylvania che cercano di farsi strada e capire l'Italia. Lui è "Capitan America", ma è anche il mio giocatore franchigia. Non potrei essere più entusiasta di averlo con noi. È una vera e propria partnership con lui», ha affermato. «Pulisic è un leader, e la sua presenza in campo fa tutta la differenza del mondo. Lo avete visto quest'anno: quando entra, cambia completamente la partita». Sul nuovo stadio invece le idee sono chiare: «Quando abbiamo acquistato il club, ho iniziato subito a lavorare su questo. Il messaggio per tutti è che stiamo tornando», ha spiegato Cardinale. «Il calcio italiano merita davvero di essere di nuovo al vertice. La maggior parte delle persone non pensava che saremmo riusciti a realizzare tutto questo»

 

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