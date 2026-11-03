Diawara è la risorsa in più del Milan: l’emergenza infortuni si trasforma in opportunità
Trasformare l’emergenza infortuni in opportunità per i giovani. È successo al Milan nelle ultime partite di campionato anche grazie ad una intuizione dell’allenatore Ruben Amorim. Il tecnico portoghese ha lanciato il 20enne Sankhoun Diawara titolare nel derby contro l’Inter, dimostrando di avere fiducia totale nel difensore e soprattutto tanto coraggio. Non è scontato per un allenatore presentarsi ad una partita così importante con una scelta a sorpresa, specialmente contro i nerazzurri e dopo la sconfitta contro il Bologna. Avrebbe potuto utilizzare elementi un po’ più esperti come Estupinan o Bartesaghi, invece Amorim ha puntato dritto su Diawara come terzino sinistro. L’ex giocatore del Troyes è stato all’altezza del match, ha dimostrato di avere personalità, di non soffrire la pressione del derby, e di poter contare su una struttura fisica imponente.
Diawara in campo con personalità: il valore del cartellino è già lievitato
E pensare che in estate era stato acquistato dal club rossonero con l’idea di essere inserito gradualmente come vice Pavlovic, ma che sarebbe entrato nelle rotazioni nelle partite più semplici, come si fa per tutti i giovani stranieri che hanno bisogno di adattarsi al campionato italiano. Invece complice una emergenza profonda in difesa, specialmente con gli infortuni di Gabbia e Tomori, il Milan ha pensato di concedere fiducia al giovane Sankhoun Diawara, lanciandolo subito nella mischia. L’esordio da titolare è avvenuto in trasferta contro l’Udinese, mentre nella gara infrasettimanale con il Bologna è entrato nella ripresa. Contro l’Inter in molti si aspettavano l’utilizzo di uno tra Estupinan o Bartesaghi, invece l’allenatore si è giocato la carta a sorpresa Diawara. L’idea di Amorim è quella di valorizzare tutti i giocatori della rosa, e infatti il prezzo del francese è già in aumento. È stato acquistato durante l’estate per 3 milioni di euro, ma dopo le prime apparizioni molto positive in rossonero, il suo valore è lievitato.
Diawara, dai campi di periferia al derby giocato da titolare
Per Diawara il salto in carriera è stato enorme. Basti pensare che sei mesi fa giocava in serie B francese, dove ha conquistato la promozione con il Troyes nella massima serie. Ma a distanza di qualche mese è passato dai campi di periferia in Francia a giocare il derby di Milano da titolare, dove ha dimostrato di poterci stare senza problemi. E grazie a questa intuizione dell’allenatore, il Milan potrà attendere il mercato di gennaio con meno ansia. Nella sessione invernale verrà comunque acquistato un giocatore in difesa, sia per i problemi fisici di Gabbia, ancora fermo ai box, sia per allungare la rosa e renderla ancora più competitiva per disputare le tre competizioni.
Calciomercato Milan: spunta Massiré Sylla dell'Union Saint-Gilloise
Il nome nuovo accostato al Milan arriva dal Belgio, si tratta di Massiré Sylla. 21 anni, 196 cm, giocatore dell'Union Saint-Gilloise. Prime telefonate da parte dei dirigenti rossoneri, lo studio sul ragazzo è partito da qualche settimana e potrebbe essere un elemento da acquistare a gennaio. Resiste sempre l’idea Gonçalo Inacio dello Sporting Lisbona, ma la cifra continua ad essere molto alta, oltre i 40 milioni di euro. Gerry Cardinale ha promesso rinforzi, e la difesa sarà il primo reparto da migliorare con l’apertura dei trasferimenti invernali.
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