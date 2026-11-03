Diawara è la risorsa in più del Milan: l’emergenza infortuni si trasforma in opportunità

Trasformare l’emergenza infortuni in opportunità per i giovani. È successo al Milan nelle ultime partite di campionato anche grazie ad una intuizione dell’allenatore Ruben Amorim . Il tecnico portoghese ha lanciato il 20enne Sankhoun Diawara titolare nel derby contro l’Inter , dimostrando di avere fiducia totale nel difensore e soprattutto tanto coraggio. Non è scontato per un allenatore presentarsi ad una partita così importante con una scelta a sorpresa, specialmente contro i nerazzurri e dopo la sconfitta contro il Bologna . Avrebbe potuto utilizzare elementi un po’ più esperti come Estupinan o Bartesaghi , invece Amorim ha puntato dritto su Diawara come terzino sinistro . L’ex giocatore del Troyes è stato all’altezza del match, ha dimostrato di avere personalità, di non soffrire la pressione del derby, e di poter contare su una struttura fisica imponente.

E pensare che in estate era stato acquistato dal club rossonero con l’idea di essere inserito gradualmente come vice Pavlovic , ma che sarebbe entrato nelle rotazioni nelle partite più semplici, come si fa per tutti i giovani stranieri che hanno bisogno di adattarsi al campionato italiano. Invece complice una emergenza profonda in difesa, specialmente con gli infortuni di Gabbia e Tomori , il Milan ha pensato di concedere fiducia al giovane Sankhoun Diawara , lanciandolo subito nella mischia. L’esordio da titolare è avvenuto in trasferta contro l’Udinese , mentre nella gara infrasettimanale con il Bologna è entrato nella ripresa. Contro l ’Inter in molti si aspettavano l’utilizzo di uno tra Estupinan o Bartesaghi , invece l’allenatore si è giocato la carta a sorpresa Diawara . L’idea di Amorim è quella di valorizzare tutti i giocatori della rosa, e infatti il prezzo del francese è già in aumento. È stato acquistato durante l’estate per 3 milioni di euro , ma dopo le prime apparizioni molto positive in rossonero, il suo valore è lievitato .

Diawara, dai campi di periferia al derby giocato da titolare

Per Diawara il salto in carriera è stato enorme. Basti pensare che sei mesi fa giocava in serie B francese, dove ha conquistato la promozione con il Troyes nella massima serie. Ma a distanza di qualche mese è passato dai campi di periferia in Francia a giocare il derby di Milano da titolare, dove ha dimostrato di poterci stare senza problemi. E grazie a questa intuizione dell’allenatore, il Milan potrà attendere il mercato di gennaio con meno ansia. Nella sessione invernale verrà comunque acquistato un giocatore in difesa, sia per i problemi fisici di Gabbia, ancora fermo ai box, sia per allungare la rosa e renderla ancora più competitiva per disputare le tre competizioni.

Calciomercato Milan: spunta Massiré Sylla dell'Union Saint-Gilloise

Il nome nuovo accostato al Milan arriva dal Belgio, si tratta di Massiré Sylla. 21 anni, 196 cm, giocatore dell'Union Saint-Gilloise. Prime telefonate da parte dei dirigenti rossoneri, lo studio sul ragazzo è partito da qualche settimana e potrebbe essere un elemento da acquistare a gennaio. Resiste sempre l’idea Gonçalo Inacio dello Sporting Lisbona, ma la cifra continua ad essere molto alta, oltre i 40 milioni di euro. Gerry Cardinale ha promesso rinforzi, e la difesa sarà il primo reparto da migliorare con l’apertura dei trasferimenti invernali.