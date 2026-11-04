In Europa l'altro Milan: Cisse e Jashari titolari in coppa

La scelta è stata fatta a inizio stagione: formazione migliore in campionato, turnover in Europa League. La motivazione è da ritrovare su più fronti. Innanzitutto, vale ciò che ha detto il patron Gerry Cardinale la scorsa settimana: il Milan può già puntare a vincere lo Scudetto e, di conseguenza, il campionato ha l'assoluta priorità su tutte le altre competizioni. E poi c'è il format della stessa Europa League che permette di affrontare squadre di valore mediamente più basso rispetto a quello della rosa rossonera. Nonostante le due sconfitte nelle prime tre giornate della League Phase, dunque, Ruben Amorim domani contro il Ferencvaros darà spazio a chi ha giocato meno in questa prima parte di stagione, tornando poi all'undici ideale domenica a Marassi contro il Genoa.

Milan, l'attacco è il reparto in cui si può ruotare di più Il reparto in cui si può ruotare di più è l'attacco. Gonçalo Ramos, dopo il problema al polpaccio subito alla vigilia della trasferta di Bournemouth, ha giocato sempre titolare le partite successive. Presupponendo la sua titolarità contro il Genoa, è logico pensare che il suo turno di riposo possa essere domani. Per sostituirlo scalpita Camarda, il quale ha giocato pochissimo in questa prima parte di stagione, ottenendo una sola titolarità nel match di tre settimane fa a Salisburgo. È chiaro che l'atmosfera di San Siro, che lui avverte come casa sua, può essere la migliore medicina per aiutarlo in un periodo certamente complicato dal punto di vista del minutaggio e delicato per le scelte per il suo prossimo futuro. Alle sue spalle potrebbe trovare un nuovo turno di riposo anche Pulisic, da preservare assolutamente integro per il campionato. Al suo posto è forte la candidatura di Cisse, il quale potrebbe essere schierato anche da prima punta.