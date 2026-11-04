Il Milan perde Chukwueze: operato, il suo 2026 è finito
Ruben Amorim dovrà fare a meno di Samuel Chukwueze. Il 2026 sul campo per l'esterno nigeriano è terminato anzitempo. Il Milan ha reso noto attraverso un comunicato ufficiale che il calciatore si è sottoposto a un intervento chirurgico per risolvere il problema all'anca che lo sta tenendo lontano dal campo dalla gara contro l'Atalanta, giocata lo scorso 18 ottobre.
Milan, il comunicato sull'infortunio di Chukwueze
"AC Milan comunica che Samuel Chukwueze è stato sottoposto a un intervento chirurgico a Londra per risolvere la rottura del tendine del muscolo tensore della fascia lata dell'anca sinistra". Così la società rossonera, attraverso il proprio sito ufficiale, ha reso note le condizioni del classe 1999. "L'intervento, eseguito dal Prof. Ernest Schilders alla presenza del Dottor Stefano Mazzoni, è perfettamente riuscito".
I tempi di recupero stimati sono di circa tre mesi
La stima dei tempi di recupero è di circa tre mesi, con Chukwueze che punterà così a tornare in campo a cavallo tra gennaio e febbraio. Prima dell'infortunio, il nigeriano è sempre stato schierato da titolare da Ruben Amorim in Serie A, collezionando sei presenze in campionato impreziosite da due assist. Per lui una presenza anche in Europa League.
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