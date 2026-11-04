Amorim: "Vogliamo arrivare in fondo all'Europa League. Derby? Sono più arrabbiato per il ko col Bologna"

Torna in campo il Milan. Dopo la vittoria per 3-1 contro l'Inter nel derby, la squadra rossonera domani, giovedì 5 novembre, alle 18:45 affronterà il Ferencvaros per la quarta giornata della League Phase di Europa League. Alla vigilia della partita Ruben Amorim in conferenza stampa ha dichiarato: "Il derby è alle spalle, ora serve continuità perché vogliamo arrivare in fondo a questa competizione".

Amorim: "Vogliamo andare in campo per vincere" "A prescindere dalle rotazioni che ci saranno, vogliamo andare in campo e vincere" ha dichiarato Amorim. Ci saranno dei cambi di formazione rispetto alla gara contro i nerazzurri: "Dobbiamo stare molto attenuti con alcuni giocatori, abbiamo alle spalle un calendario fitto, non possiamo permetterci di perdere elementi per le prossime partite. Questa è la partita più importante, stiamo pensando solo a questa, ma dovremo fare un po' di turnover. Abbiamo la responsabilità di vincere l'incontro".