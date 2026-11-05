Amorim duro dopo il ko col Ferencvaros: "Non possiamo giocare così. Siamo il Milan, abbiamo una responsabilità"
Altra figuraccia europea per il Milan. Terza sconfitta in quattro giornate di Europa League per i rossoneri, che davanti ai propri tifosi hanno perso per 2-0 contro il Ferencvaros. Al termine della gara sono stati i fischi di San Siro ad accompagnare l'uscita dal campo dei giocatori. Ai microfoni di Sky Ruben Amorim ha commentato il ko: "Non ci sono spiegazioni per questa partita, niente da dire, soprattutto per quanto riguarda il primo tempo. Non ricordo un altro giocato così. Il problema è l'atteggiamento. Abbiamo perso palloni stupidi, seconde palle"
Amorim duro dopo il ko del Milan: "Non possiamo giocare così"
Amorim si è espresso molto duramente dopo la prestazione: "Stasera è difficile dire qualcosa. Semplicemente non eravamo pronti a giocare a calcio questa sera. Non siamo stati pronti a passare dal derby a un'altra competizione. Giochiamo con la maglia del Milan, abbiamo una responsaibilità, non possiamo scendere in campo così. Evidentemente anche io ho sbagliato. Non siamo pronti, non possiamo pensare di essere competitivi su due fronti. Dobbiamo lavorare nel modo in cui approcciamo le partite. Non c'è niente che posso dire. Non posso difendere niente. Dovevamo vincere. Era una gara importante. Dobbiamo essere più umili".
"Non ci sono scuse. Tutti dovrebbero lavorare come Pavlovic"
"Probabilmente ho fatto qualcosa di sbagliato in questi due giorni di vigilia, ma non a livello mentale. Questa squadra ance l'anno scorso ha avuto qualche problema analogo. Dobbiamo migliorare. Non siamo stati pronti, coraggiosi. Tutti dovrebbero lavorare come Pavlovic, lui ogni allenamento lo svolge pronto a morire per questa squadra. Non abbiamo scuse, con tutto il rispetto per l'avversario. Non ci sono spiegazioni". Per quanto riguarda il futuro della competizioni: "Lotteremo fino alla fine, non molleremo, ora sarà più difficile, ma continueremo a lottare".
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