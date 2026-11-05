"Il Milan non ha avuto determinazione, attenzione e concentrazione. Forse pensavano di essere alla Scala e non alla Scala del calcio". Così Alessandro Costacurta negli studi di Sky Sport ha commentato la prestazione dei rossoneri dopo la sconfitta per 2-0 a San Siro contro il Ferencvaros: "Erano leziosi. Uno dei peggiori primi tempi degli ultimi 4-5 anni".

Costacurta: "Quando giochi in Europa devi andare in campo e fare il meglio" "Quando affronti una partita europea, devi andare in campo e fare il meglio. I tre che Amorim ha cambiato nel primo tempo (Diawara, Cisse, Musah, ndr) non possono iniziare così. Come ci si può permettere di entrare in campo con quell'attitudine?". Costacurta, bandiera del Milan, ha criticato in particolar modo l'atteggiamento della squadra: "Io dopo il derby scrissi che la partita difficile sarebbe stata stasera".