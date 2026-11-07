Milan, obiettivo Inacio a gennaio. E per l'attacco piace Tresoldi

La sconfitta contro il Ferencvaros in Europa League ha ribadito ancora una volta quanto la rosa del Milan non sia pronta per disputare due o tre competizioni ad alti livelli. Stavolta però non è solo un’impressione dall’esterno, ma una costatazione dall’interno. E’ stato l’allenatore stesso a dirlo, in seguito alla figuraccia che i rossoneri hanno realizzato a San Siro contro la formazione ungherese. Ruben Amorim ha preso coscienza del fatto che il Diavolo non riesca a mantenere lo stesso livello di attenzione ogni tre giorni, e infatti il Milan è una squadra molto altalenante. Perde col Bologna in campionato, poi vince benissimo il derby contro l’Inter, poi torna a perdere tre giorni dopo in Europa League. I rossoneri vivono costantemente sulle montagne russe e proprio di recente Amorim aveva trovato la giusta definizione: «Siamo una squadra che può vincere o perdere contro chiunque». Ma la partita di Europa League ha evidenziato un problema che non è più possibile nascondere: «Non siamo pronti a competere su due fronti», ha confessato con amarezza il portoghese, quasi come se si fosse arreso dopo tre mesi di tentativi.

Difensore

In estate non tutte le lacune sono state colmate, e alcune decisioni sono state discutibili. La squadra sembra corta in diversi reparti, specialmente in difesa. Con gli infortuni di Gabbia e Tomori poi la crisi è aumentata perché le scelte si sono ridotte drasticamente. Ma il Milan un difensore in più voleva prenderlo già negli ultimi giorni di agosto, consapevole di una mancanza nel reparto arretrato. Ora però è una necessità, anche a causa degli infortuni, e in vista di gennaio si opererà per acquistare un rinforzo. Ci sono già degli obiettivi individuati da tempo, come Gonçalo Inacio, centrale dello Sporting Lisbona, che da sempre è un pallino del tecnico portoghese. Il prezzo però non è basso e non è detto che lo Sporting se ne privi a gennaio. Così ci sono altri nomi che il club di via Aldo Rossi sta monitorando, come il giovane Massiré Sylla classe 2005 dell'Union St. Gilloise. Il 21enne di recente ha rinnovato il contratto proprio perché il club belga ha saputo degli interessamenti di diverse squadre, tra cui i rossoneri.

Attaccante

Ma il Milan se vuole davvero essere competitivo fino al termine della stagione dovrà rinforzare anche altri reparti. Si ragionerà anche su un’altra punta e un esterno. A destra infatti con gli infortuni di Chukwueze e Saelemaekers le scelte si sono ridotte, e Amorim può contare solo su Moreira e Hutchinson. In attacco invece Camarda sta avendo poco minutaggio e in vista di gennaio è sempre più probabile una partenza in prestito. Al Milan piace molto Nicolò Tresoldi del Bruges, autore di un buon inizio di stagione sia in campionato che in Champions, e grandi tifoso rossonero. In caso di trattativa a gennaio il giocatore spingerebbe in prima persona per coronare il sogno di indossare la casacca rossonera. La società belga però non vorrebbe separarsi da Tresoldi, comincerebbe una trattativa solo in caso di offerta superiore ai cinquanta milioni.