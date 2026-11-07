Pavlovic salta Genoa-Milan: Amorim non recupera il difensore serbo
Strahinja Pavlovic salterà Genoa-Milan, gara valida per l'undicesima giornata di Serie A in programma domani, domenica 8 novembre, allo stadio Ferraris, con calcio d'inizio alle 15.
Milan, Pavlovic alle prese con delle coliche: dopo il Ferencvaros salterà anche il Genoa
Una defezione pesante per Ruben Amorim, che dovrà fare a meno del difensore serbo in occasione della sfida contro i rossoblù allenati da Daniele De Rossi: Dopo aver saltato il match a San Siro contro il Ferencvaros, in Europa League, Pavlovic continua a essere alle prese con delle coliche che lo hanno colpito negli ultimi giorni.
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