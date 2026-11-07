Pavlovic salta Genoa-Milan: Amorim non recupera il difensore serbo

Defezione importante per i rossoneri in vista della sfida al Ferraris contro i rossoblù di De Rossi
Scegli Corriere dello Sport come fonte preferita su Google

1 min

Pubblicato il 07.11.2026, 15:38

pavlovicGenoa-MilanMilan
MilanMilan Tutte le notizie sulla squadra

Strahinja Pavlovic salterà Genoa-Milan, gara valida per l'undicesima giornata di Serie A in programma domani, domenica 8 novembre, allo stadio Ferraris, con calcio d'inizio alle 15.

Milan-Ferencvaros, le pagelle dei rossoneri: De Winter flop, Jashari soffre
Guarda la gallery

Milan, Pavlovic alle prese con delle coliche: dopo il Ferencvaros salterà anche il Genoa

Una defezione pesante per Ruben Amorim, che dovrà fare a meno del difensore serbo in occasione della sfida contro i rossoblù allenati da Daniele De Rossi: Dopo aver saltato il match a San Siro contro il Ferencvaros, in Europa League, Pavlovic continua a essere alle prese con delle coliche che lo hanno colpito negli ultimi giorni.

Tutte le news
Milan

Da non perdere

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS