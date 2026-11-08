Allarme Milan: in sette out, tre in difesa ma Amorim chiede una reazione

Amorim ancora senza Pavlovic

Il serbo ha sofferto di coliche, inoltre ha un fastidio alla spalla che si trascina da qualche partita: due problematiche che non hanno permesso il regolare svolgimento degli allenamenti. Pavlovic ha saltato già l’impegno in Europa League contro il Ferencvaros, e oggi dovrà rinunciare anche alla trasferta in Liguria. Il difensore serbo fino ad oggi aveva disputato tutte le partite in serie A dal primo minuto. È sempre stato uno dei fedelissimi di Amorim e infatti è tra i giocatori con maggiore minutaggio in campionato: 1.161 i minuti totali in stagione considerate anche le tre presenze in Europa League. La sua assenza renderà la partita contro il Grifone ancora più rischiosa, perché mancherà un riferimento nel reparto difensivo.