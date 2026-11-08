Allarme Milan: in sette out, tre in difesa ma Amorim chiede una reazione
È nuovamente emergenza in casa Milan. I rossoneri affronteranno oggi la partita contro il Genoa senza sette giocatori, di cui tre difensori, che andranno a limitare le scelte di Ruben Amorim. L’ultimo ad aggiungersi all’elenco è Strahinja Pavlovic, assente nella lista dei convocati per la sfida alla squadra di Daniele De Rossi a causa di fastidi fisici accusati negli ultimi giorni.
Amorim ancora senza Pavlovic
Il serbo ha sofferto di coliche, inoltre ha un fastidio alla spalla che si trascina da qualche partita: due problematiche che non hanno permesso il regolare svolgimento degli allenamenti. Pavlovic ha saltato già l’impegno in Europa League contro il Ferencvaros, e oggi dovrà rinunciare anche alla trasferta in Liguria. Il difensore serbo fino ad oggi aveva disputato tutte le partite in serie A dal primo minuto. È sempre stato uno dei fedelissimi di Amorim e infatti è tra i giocatori con maggiore minutaggio in campionato: 1.161 i minuti totali in stagione considerate anche le tre presenze in Europa League. La sua assenza renderà la partita contro il Grifone ancora più rischiosa, perché mancherà un riferimento nel reparto difensivo.
Emergenza in difesa
Pavlovic è solo l’ultimo dell’elenco degli assenti, perché ai box da un bel po' di tempo ci sono Saelemaekers, Gabbia, Chukwueze, Loftus-Cheek, Terracciano e Tomori. Ben tre elementi di questo elenco sono difensori, un problema che limita fortemente le scelte dell’allenatore per la partita odierna. Amorim ha le scelte contate, punterà su Mario Gila e Koni De Winter, accentrerà Diawara, mentre sulla corsia sinistra giocherà uno tra Bartesaghi ed Estupiñan. La speranza della società è di rivedere qualche giocatore recuperato dopo la sosta, poi stringere i denti fino a gennaio quando ci saranno acquisti per rinforzare la rosa.
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