Rabiot replica duramente a Calvarese dopo il fallo di Marcandalli: "Mentire continuamente non vi farà..."
Adrian Rabiot torna sul contatto con il difensore Marcandalli, avvenuto al 49' della sfida tra il Genoa e il Milan (chiusa con il successo degli uomini di Amorim per 2-1). L'intervento del difensore rossoblù è stato punito dal direttore di gara Massa con un cartellino giallo. Il centrocampista rossonero si stava involando verso la porta del Genoa ed è stato steso dal difensore dei padroni di casa.
Il contatto Rabiot-Marcandalli
Rabiot ha protestato a lungo, chiedendo al direttore di gara di estrarre il cartellino rosso. Un episodio che ha scatenato reazioni e commenti. L'ex arbitro Calvarese, sul suo profilo Instagram ha dato ragione al direttore di gara, ricordando che la scelta è condizionata da "il possesso del pallone, la direzione generale dell'azione, il numero dei difendenti e la distanza dalla porta". Dello stesso avviso anche Luca Marelli, che su Dazn ha ribadito: "A mio parere non è un chiaro ed evidente errore dato che ci sono circa 55 metri dalla porta che possono portare correttamente al giallo per SPA e non al rosso per DOGSO per chiara occasione da rete. Anche perché c'era Ostigard che poteva riprenderlo".
Il duro commento di Rabiot
Calvarese ha anche ribadito che, qualora Massa avesse optato per il rosso, il Var non avrebbe cambiato la scelta. Adrian Rabiot ha commentato il video dell'ex arbitro, ribadendo la sua posizione: "Nella vita come nel calcio si possono fare errori bisogna almeno saperli ammetere. Mentire continuamente non vi farà andare avanti. Ed è il calcio italiano a subirne le conseguenze.. Pensateci. Bonne soirée".
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