Rabiot replica duramente a Calvarese dopo il fallo di Marcandalli: "Mentire continuamente non vi farà..."

Adrian Rabiot torna sul contatto con il difensore Marcandalli, avvenuto al 49' della sfida tra il Genoa e il Milan (chiusa con il successo degli uomini di Amorim per 2-1). L'intervento del difensore rossoblù è stato punito dal direttore di gara Massa con un cartellino giallo. Il centrocampista rossonero si stava involando verso la porta del Genoa ed è stato steso dal difensore dei padroni di casa.

Il contatto Rabiot-Marcandalli

Rabiot ha protestato a lungo, chiedendo al direttore di gara di estrarre il cartellino rosso. Un episodio che ha scatenato reazioni e commenti. L'ex arbitro Calvarese, sul suo profilo Instagram ha dato ragione al direttore di gara, ricordando che la scelta è condizionata da "il possesso del pallone, la direzione generale dell'azione, il numero dei difendenti e la distanza dalla porta". Dello stesso avviso anche Luca Marelli, che su Dazn ha ribadito: "A mio parere non è un chiaro ed evidente errore dato che ci sono circa 55 metri dalla porta che possono portare correttamente al giallo per SPA e non al rosso per DOGSO per chiara occasione da rete. Anche perché c'era Ostigard che poteva riprenderlo".