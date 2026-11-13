Il Milan blinda Rabiot, pronta l’offerta per il rinnovo: la cifra è da top player

La prima presenza da titolare con la fascia da capitano del Milan al braccio non è andata come sperava, a causa della brutta sconfitta casalinga contro il Ferencvaros figlia anche della sua brutta prova personale, ma Adrien Rabiot è uno di quelli che non si mettono in discussione. Non lo si fa dal punto di vista tecnico, non lo si fa dal punto di vista tattico, non lo si fa neanche dal punto di vista della leadership: il francese è e resterà uno dei cardini del progetto con Ruben Amorim e del progetto Milan in generale. A lungo, se possibile: l'intenzione del club è, infatti, quella di sedersi al tavolo per trattare il rinnovo di contratto da annunciare - con conclusione positiva - entro la fine dell'anno.

Il campo sta consigliando caldamente di continuare assieme. Con Amorim in panchina, infatti, Rabiot sta vivendo l'inizio di stagione migliore della sua carriera: in 879 minuti giocati in 13 presenze tra campionato ed Europa League, il numero 14 ha messo a referto cinque gol e cinque assist. In Serie A, in nove partite disputate in totale, il tabellino recita cinque reti e quattro passaggi vincenti; la media è piuttosto semplice: nove partecipazioni attive a gol in nove gare. Ogni volta che gioca, Rabiot è decisivo per la sua squadra. Ad aiutarlo è la nuova posizione studiata per lui da Amorim: non solo mediano, ma un ibrido tra trequartista e centrocampista che gli consente di essere più presente anche in area di rigore.

Rabiot, il rinnovo sul tavolo: le cifre

Per Rabiot è già sul tavolo una proposta di prolungamento con adeguamento di stipendio: dal 2028 con opzione unilaterale per il 2029 si passerebbe al 2030 con un aumento di ingaggio dai 3,5 milioni di euro attuali ai 5 milioni di euro più bonus, sulla scia di quanto firmato di recente da Christian Pulisic, con il quale, però, non condivide l'aiuto a bilancio del Decreto Crescita. Il francese ne discuterà presto con la madre-agente Veronique, facendole comunque presente che la sua volontà è quella di restare in rossonero, club in cui si sente notevolmente apprezzato e in cui, numeri alla mano, sta vivendo una tra le stagioni migliori della sua carriera per rendimento e ambientamento. Non c'era neanche bisogno che si verificassero tutte queste statistiche per convincere Amorim dell'assoluta centralità del francese nel progetto rossonero. Lo scorso 27 agosto, alla vigilia della seconda giornata di campionato, la prima in cui Rabiot sarebbe stato titolare, il tecnico portoghese aveva annunciato quanto segue: «Non conoscevo Rabiot, ma è fondamentale per il nostro progetto. Lo adoro in tutto, vogliamo che resti al Milan e anzi vorremmo anche rinnovargli il contratto e lui lo sa. Lui è molto professionale, aiuta i giovani e ha ancora voglia di crescere. Non è ancora al suo massimo potenziale». Considerando come ha giocato e come sta giocando Rabiot nelle settimane successive a questa dichiarazione, c'è da credergli.