RedBird Capital Partners lancia Milan Sports & Entertainment (“MSE”) e nomina Brett Yormark Amministratore Delegato

RedBird Capital Partners (“RedBird”) ha lanciato oggi Milan Sports & Entertainment (“MSE”), holding che riunirà gli investimenti di RedBird a Milano nei settori dello sport, delle infrastrutture e dell'intrattenimento. La nuova società organizzerà singoli asset in un'unica piattaforma multisport integrata, con una gestione centralizzata, competenze condivise e partnership coordinate tra le diverse attività.

Capitale finanziaria e commerciale d'Italia e centro di riferimento globale per la moda, il design e la cultura, Milano rappresenta il punto di convergenza tra settori che stanno ridefinendo il futuro dello sport, dell'intrattenimento e degli eventi dal vivo. In un contesto europeo caratterizzato da nuovi investimenti privati, dallo sviluppo delle infrastrutture e dalla trasformazione dell'industria sportiva, Milano ha le caratteristiche e le dimensioni per affermarsi come uno dei mercati dello sport e dell'intrattenimento più influenti al mondo. MSE intende cogliere le opportunità offerte dall'incontro tra questi settori, riunendo realtà sportive di livello mondiale, infrastrutture, live entertainment ed esperienze culturali in una piattaforma integrata, saldamente radicata a Milano ma con una proiezione e ambizioni globali. Ma soprattutto, MSE rappresenta l'investimento e l’impegno di lungo periodo di RedBird a Milano e il suo impegno per il futuro della città.

Al centro di MSE c'è AC Milan, il secondo club più titolato nella storia della Champions League, con sette titoli europei, 19 scudetti e una comunità globale di oltre 650 milioni di tifosi rossoneri. AC Milan è alla base delle ambizioni di MSE: un'istituzione sportiva iconica, con un brand di grande forza internazionale e un legame profondo con la città di cui porta il nome.

Un elemento chiave di questa visione è il Generali Stadium, la futura casa di AC Milan, annunciato di recente: un nuovo stadio da 71.500 posti, progettato da Foster + Partners e MANICA. Lo storico accordo di naming rights con Generali, il più grande nella storia dello sport, unisce due dei marchi più iconici d'Italia – AC Milan e Generali – in una partnership che coniuga la loro ricca eredità italiana e l'impegno condiviso per il futuro di Milano. Più di uno stadio di calcio, il Generali Stadium sarà un polo all'avanguardia, attivo tutto l'anno, dedicato allo sport, ai concerti, all'intrattenimento dal vivo, all'hospitality e al retail.

Oltre al progetto del nuovo stadio, MSE intende sviluppare un più ampio ecosistema di attività sportive e d'intrattenimento a Milano. I piani comprendono la costituzione di un business nella gestione di stadi e arene per occuparsi dei servizi di ristorazione e vendita, del merchandising e delle suite premium; la valutazione dell'opportunità di detenere una franchigia con sede a Milano nell'ambito del progetto di una lega NBA Europe; lo sviluppo di una nuova destinazione per lo sport e l'intrattenimento dal vivo a San Donato; e la ricerca di opportunità per rafforzare il ruolo di Milano nel tennis internazionale.

RedBird ha una consolidata esperienza nella creazione e nello sviluppo di aziende nei settori dello sport, dei media e dell'hospitality (Legends Hospitality, On Location, YES Network, EverPass). MSE metterà a frutto le competenze di RedBird per costruire una piattaforma il cui valore complessivo, le opportunità commerciali e l'influenza globale vadano ben oltre quelli delle singole realtà che la compongono.

Gerry Cardinale, Founder e Managing Partner di RedBird Capital, ha dichiarato: “Negli ultimi 25 anni abbiamo lavorato al fianco dei rights holder nei settori dello sport e dei media per creare imprese innovative che hanno trasformato i rispettivi settori. Questa evoluzione si fonda su un profondo rispetto per il patrimonio di proprietà intellettuale alla base di queste realtà, su una partnership di lungo periodo con i titolari dei diritti e sull'ambizione di valorizzare appieno il potenziale di queste squadre e leghe, dentro e fuori dal campo.

Milan Sports & Entertainment rappresenta il risultato di questo percorso e del lavoro portato avanti da quando, quattro anni fa, abbiamo investito per la prima volta in AC Milan. Diventare proprietari di un club ci ha fatto comprendere ancora più a fondo ciò che crea valore nel lungo periodo: vincere, essere al servizio dei tifosi e investire nelle comunità che danno significato a queste istituzioni.

Oggi applichiamo questa esperienza su una scala diversa: non a un solo club, a un solo sport o a un solo impianto, ma a un'intera città e a un portfolio che comprende sport, lifestyle e intrattenimento. Conosco Brett Yormark e lavoro con lui da 25 anni, e non riesco a immaginare un dirigente migliore nel settore dello sport internazionale per contribuire a realizzare questa strategia. Grazie a Brett, possiamo portare a Milano il meglio dello sport e dell'intrattenimento dal vivo americani, contribuendo a scrivere un nuovo capitolo nel percorso di crescita e affermazione internazionale della città. Con il Milan come punto di riferimento, che sarà sempre la forza trainante di tutte le nostre iniziative, intendiamo costruire una piattaforma dello sport e dell'intrattenimento di livello mondiale, capace di plasmare il futuro di Milano e dello sport europeo e di riportarlo ai vertici della scena globale”.

BRETT YORMARK NOMINATO AMMINISTRATORE DELEGATO

Contestualmente alla costituzione di MSE, RedBird sta formando il leadership team della nuova holding e ha annunciato la nomina di Brett Yormark ad Amministratore Delegato. Riportando direttamente a Gerry Cardinale, Yormark guiderà lo sviluppo e l'attuazione della strategia di MSE, supervisionando le attività attualmente in portafoglio e valutando future opportunità di investimento.

Yormark porta con sé oltre trent'anni di esperienza nella creazione, nello sviluppo e nella guida di organizzazioni nei settori dello sport, dei media e dell'intrattenimento. Attualmente è Commissioner della Big 12 Conference, incarico che lascerà alla fine di gennaio 2027. Durante il suo mandato alla Big 12 ha:

• Guidato una fase di significativa espansione, crescita commerciale e trasformazione del brand

• Concluso uno storico accordo per i diritti media con ESPN e Fox, valido fino alla stagione 2030-31

• Supervisionato l'espansione geografica della conference attraverso l'ingresso delle università dei Four Corners: University of Arizona (Wildcats), Arizona State University (Sun Devils), University of Colorado Boulder (Buffaloes) e University of Utah (Utes)

• Portato nello sport universitario un approccio orientato all'intrattenimento, valorizzando i principali eventi della Big 12 e rafforzandone il brand attraverso iniziative innovative di marketing, partnership e storytelling

• Istituito il primo Big 12 Business Advisory Board, riunendo esponenti di rilievo del mondo imprenditoriale per sostenere la strategia commerciale e la crescita di lungo periodo della conference

In precedenza, Yormark è stato Chief Executive Officer di Brooklyn Sports & Entertainment (“BSE”), dove ha supervisionato le attività dei Brooklyn Nets, franchigia NBA, e del Barclays Center. Durante il suo mandato ha:

• Svolto un ruolo centrale nel trasferimento della franchigia a Brooklyn e concluso nel 2007 un accordo ventennale per i naming rights dell'arena con Barclays, a un valore record

• Affermato il Barclays Center come una delle principali destinazioni per l'intrattenimento dal vivo dopo l'apertura nel 2012, con circa 11.000 abbonamenti stagionali venduti e circa l'80% delle suite assegnate nella prima stagione. Nel primo anno, l'arena ha ospitato circa 200 eventi e accolto oltre 2,1 milioni di visitatori

• Posizionato i Nets tra le principali squadre NBA e come brand globale, portandoli dal 31° al 4° posto nelle vendite di merchandising NBA e dal 27° al 5° posto nelle vendite di biglietti

• Ampliato il portafoglio di impianti di BSE, guidando la ristrutturazione, la riapertura e la successiva gestione di NYCB LIVE, del Brooklyn Paramount e dello storico Webster Hall di Manhattan

• Supervisionato tutte le attività del Barclays Center e di NYCB LIVE, tra cui gestione operativa, programmazione degli eventi, vendite e marketing

Brett Yormark ha dichiarato: “È un onore e un privilegio assumere questo incarico in una città con la storia e la passione per lo sport di Milano. Sono consapevole della responsabilità che comporta guidare un'organizzazione legata a istituzioni che significano così tanto per i loro tifosi e per le comunità di riferimento. Nel corso della mia carriera ho contribuito all'evoluzione delle organizzazioni sportive, ad ampliarne la portata e a creare nuove opportunità. Non vedo l'ora di mettere a frutto questa esperienza per realizzare la visione di RedBird per MSE. Sono entusiasta di lavorare al fianco di Gerry, di RedBird e dei nostri colleghi a Milano per trasformare questa visione in risultati concreti e duraturi”.