Il toccante racconto di Gila: "Ho chiesto aiuto a uno psicologo, avevo toccato il fondo"

MILANO - "Mi sono fatto aiutare da uno psicologo perché stavo attraversando un periodo molto difficile e non riuscivo a venirne fuori". Ѐ l'emozionante racconto del difensore del Milan, Mario Gila, protagonista del secondo episodio di 'The Chamber', una serie di interviste sul canale ufficiale YouTube del club rossonero dedicata a un tema tanto delicato come il benessere mentale. "All'inizio della mia carriera in Italia ho toccato il fondo: ne sono uscito grazie a un sostegno psicologico. Ci viene chiesto di affrontare situazioni che per me sono molto pesanti a livello mentale a soli ventuno anni - sottolinea lo spagnolo classe 2000 - quando non hai esperienza lavorativa e ti arriva tutto addosso molto in fretta".

Gila: "Se cambi prospettiva, cambia tutto" "Così mi sono rivolto a uno psicologo e ho cambiato completamente prospettiva - ha aggiunto l'ex Lazio - tutto ciò che di negativo mi capitava ho iniziato a vederlo come un passo avanti". Gila è convinto che "cambiando prospettiva" cambi tutto. "Prima - spiega - ero molto severo, davvero molto severo, pretendevo molto da me. Adesso sono una persona molto più tranquilla. Tutti possiamo sbagliare e attraversare momenti difficili". La situazione, ora, è cambiata: "Sono molto felice. Nel lavoro va tutto bene, in famiglia va tutto bene, ho degli amici che considero persone di grande valore, ho anche una famiglia che per me ha un valore immenso, quindi è come se adesso andasse tutto molto bene. Mi sento molto equilibrato, molto sereno, è come se fossi esattamente dove voglio essere. Ho una rete di sostegno che mi fa stare bene, e credo che questo sia molto importante, perché nella vita i momenti difficili ci saranno sempre, quindi non puoi restare bloccato in un momento negativo, non puoi, non è possibile, la vita perderebbe il suo significato".