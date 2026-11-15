Milan, Amorim convince: in 5 mesi ha trovato la fiducia di tutti

I giorni esatti sono 152, ma il piccolo passo oltre la cifra tonda di 150 può aiutare a fare un iniziale bilancio di ciò che sta succedendo nella primissima parte di avventura al Milan di Ruben Amorim . Sapendo che, da parte della proprietà e della dirigenza in continuo rinnovamento, c'è la massima fiducia nei confronti del tecnico portoghese scelto l’estate scorsa. Nonché un crescente - proprio grazie all'arrivo di nuove figure nel board societario e sportivo - sostegno al suo lavoro. Ufficializzato dal club rossonero lo scorso 16 giugno, Amorim si è presentato con una grande voglia di far bene, cercando di imparare dai (tanti) errori commessi durante l’esperienza vissuta nell'altro gigante dormiente del calcio mondiale, vale a dire il Manchester United .

Ed è forse questa la chiave del suo inizio sulla panchina rossonera, complessivamente incoraggiante: Amorim sta cercando di portare in Italia le strategie di calcio che tanto successo avevano generato con lo Sporting Lisbona unite ad una gestione dello spogliatoio, di sé stesso e dell'ambiente molto più curata rispetto a quella adottata in Inghilterra . In prima battuta, per esempio, si è fatto aiutare dai senatori della squadra, del centro sportivo e della dirigenza per carpire i meandri - fisici e non solo - di Milanello e del mondo milanista in generale. In questo modo è stato più semplice per lui ambientarsi ed è stato più facile per tutti gli altri far apprezzarne metodi e caratteristiche.

Amorim meno dogmatico tatticamente rispetto al periodo inglese

Rispetto al periodo inglese, inoltre, l’allenatore portoghese si sta già dimostrando molto meno dogmatico a livello tattico: è passato da un integralismo quasi ossessivo per il 3-4-2-1, in cui adattare i calciatori alle sue idee tattiche, ad una capacità di evolvere i principi a seconda di chi c’è a disposizione. Nel nuovo Milan, infatti, il modulo di riferimento è diventato il 4-2-3-1; ibrido, certamente, data la presenza di due centrali spostati a terzini come Gila e Diawara, ma molto meno legato ai crismi quasi intoccabili del suo recente passato da tecnico.

Amorim stupisce per i modi: una comunicazione sincera

Ad Amorim va inoltre riconosciuta una certa sincerità nell'ammettere anche pubblicamente i suoi errori e nel parlare del suo modo di intendere il calcio: il portoghese ama farlo, gli piace spiegare le sue idee, ma senza più quella superbia che, come si suol dire, torna spesso a piedi dopo essere andata a cavallo. Lo ha riconosciuto recentemente il collega Daniele De Rossi: «Lo guardo, lo studio. Mi piace come comunica, non tira la croce addosso ai suoi giocatori neanche quando perde, è sempre sincero anche quando le cose non sono andate bene. Secondo me sta facendo un ottimo lavoro».

Poi, è chiaro, non è tutt'oro quel che luccica per restare in tema proverbi. Ma i primi segnali sono incoraggianti. Cardinale, Fontanella-Khan e il futuro manager Krosche hanno fiducia nel lavoro di Amorim e hanno già promesso di aiutarlo a gennaio, regalandogli quei due-tre calciatori di livello che gli permetteranno, sulla carta, una maggiore continuità di risultati tra campionato ed Europa League. Perché il lavoro da fare è ancora tanto, ma le premesse sono buone.