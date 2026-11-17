Sollievo Milan: nessuna lesione per Maignan dopo lo stop con la Francia
MILANO - Sospiro di sollievo per il Milan e il suo tecnico Ruben Amorim. Sono buone infatti le notizie arrivate dagli esami strumentali a cui è stato sottoposto Mike Maignan in seguito al problema fisico accusato nell'ultimo match di Nations League giocato con la Francia (vittoriosa in casa contro la Turchia).
Sollievo Milan: nessuna lesione per Maignan
Nessuna lesione per il portiere rossonero: "Gli esami strumentali effettuati in data odierna - fa sapere il Milan in una nota - hanno escluso la presenza di lesioni nella regione pubo-adduttoria". Scongiurato dunque un lungo stop per Maignan, punto fermo e leader della squadra di Amorim che alla ripresa del campionato ospiterà la rivelazione Frosinone a San Siro (domenica 22 novembre, ore 18) nel match valido per la 12ª giornata di Serie A.
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