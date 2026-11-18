Moreira con il diavolo in corpo: decisivo sia con il Milan che col Belgio
Roma, poi Milano e, infine, Bruxelles. La Lazio, attuale capolista del campionato di Serie A, poi l'Inter nel primo derby giocato in rossonero e, infine, l'Italia, nazionale quattro volte campione del mondo. Che Diego Moreira non fosse uno banale lo si era capito sin dal suo arrivo in Italia, quando, dopo essere stato pagato 51 milioni di euro (più 14 milioni di di euro di bonus) dallo Strasburgo, si era presentato con personalità, voglia e enorme consapevolezza nei propri mezzi. E, difatti, il belga ha scelto città e squadre non banali per timbrare le prime reti della sua stagione. Che è partita fortissimo. Se n'è accorto Gattuso, rimontato in un tempo da due gol di pregevole fattura. Se n'è accorto Chivu, folgorato dallo scatto con assist per la prima rete di Pulisic e dal calcio di punizione perfetto del 3-1 sui nerazzurri. E se n'è accorto anche il ct Roberto Mancini, la cui selezione ha faticato, soprattutto nel secondo tempo, a tenere a bada le folate, la tecnica e la rapidità del numero 7 del Belgio.
Andazzo
Amorim si augura che l'andazzo molto positivo del suo numero 22, iniziato proprio a Roma, passato per Milano e giunto fino a Bruxelles, continui il suo percorso: le partite che attendono i rossoneri sono tante e sono importanti. Banale - in questo caso - affermare che servano i giocatori migliori nella miglior forma. E il Moreira visto a Genova nell'ultima partita prima della sosta è di quel livello lì. C'è un'azione, tra le tante, che evidenzia al meglio le qualità del ragazzo scuola Benfica: recupero palla feroce nella propria metà campo, conduzione a testa alta e a gambe veloci per ribaltare l'azione, campo tagliato in verticale senza che nessuno degli avversari riesca a stargli dietro, destro-sinistro rapidissimo e pallone appoggiato al compagno più vicino. Imprendibile.
Acquisto
Cardinale lo ha acquistato con decisione proprio per questo: la sua intenzione era ed è quella di portare al Milan profili di prima fascia. Anche se dovessero avere costi un po' più onerosi, se servono ad alzare notevolmente il livello e la competitività della squadra, se si dimostrano vogliosi di trasferirsi in rossonero e calciatori in grado di fare la differenza, allora possono essere acquistati. Con il belga è successo esattamente questo. Lo Strasburgo chiedeva una cifra importante, ma Cardinale, di sua personale iniziativa, ha chiuso l'affare, nonostante la pecunia da versare non fosse spicciola, portando subito il ragazzo in rossonero. E i frutti si stanno vedendo. Tecnicamente non ci sono già dubbi, ma anche dal punto di vista dell'ambientamento e dello spogliatoio, Moreira sta facendo la differenza. Da Milanello si racconta di un ragazzo molto vivace, attivo, che tiene vivo il gruppo, che sa essere simpatico e scherzoso nei momenti giusti, trascinando l'allegria e l'entusiasmo dei compagni, ma anche serio e professionale quando c'è da mettersi al lavoro duramente. Insomma, un acquisto azzeccato, anche se a costi importantissimi. Ma è solo così che si può cercare di tornare ad essere competitivi.
Da non perdere
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS