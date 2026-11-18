Roma, poi Milano e, infine, Bruxelles. La Lazio, attuale capolista del campionato di Serie A, poi l'Inter nel primo derby giocato in rossonero e, infine, l'Italia, nazionale quattro volte campione del mondo. Che Diego Moreira non fosse uno banale lo si era capito sin dal suo arrivo in Italia, quando, dopo essere stato pagato 51 milioni di euro (più 14 milioni di di euro di bonus) dallo Strasburgo, si era presentato con personalità, voglia e enorme consapevolezza nei propri mezzi. E, difatti, il belga ha scelto città e squadre non banali per timbrare le prime reti della sua stagione. Che è partita fortissimo. Se n'è accorto Gattuso, rimontato in un tempo da due gol di pregevole fattura. Se n'è accorto Chivu, folgorato dallo scatto con assist per la prima rete di Pulisic e dal calcio di punizione perfetto del 3-1 sui nerazzurri. E se n'è accorto anche il ct Roberto Mancini, la cui selezione ha faticato, soprattutto nel secondo tempo, a tenere a bada le folate, la tecnica e la rapidità del numero 7 del Belgio.

Italia Pio Esposito scala posizioni: la top 10 dei marcatori della Nazionale ancora in attività Guarda la gallery Andazzo Amorim si augura che l'andazzo molto positivo del suo numero 22, iniziato proprio a Roma, passato per Milano e giunto fino a Bruxelles, continui il suo percorso: le partite che attendono i rossoneri sono tante e sono importanti. Banale - in questo caso - affermare che servano i giocatori migliori nella miglior forma. E il Moreira visto a Genova nell'ultima partita prima della sosta è di quel livello lì. C'è un'azione, tra le tante, che evidenzia al meglio le qualità del ragazzo scuola Benfica: recupero palla feroce nella propria metà campo, conduzione a testa alta e a gambe veloci per ribaltare l'azione, campo tagliato in verticale senza che nessuno degli avversari riesca a stargli dietro, destro-sinistro rapidissimo e pallone appoggiato al compagno più vicino. Imprendibile.