Pavlovic e la battuta su Conceicao che fa discutere: "Mi piace ma aveva metodi alla Hitler"
Dalla Nutella vietata alle punizioni per una serata al concerto, passando per regole rigidissime e controlli sulla vita privata dei calciatori. Strahinja Pavlovic racconta senza filtri il suo Milan e, ospite del podcast serbo SS Calcio, ripercorre le esperienze vissute sotto la guida di Sergio Conceiçao e Massimiliano Allegri. Due allenatori profondamente diversi, almeno secondo il difensore rossonero, che non risparmia critiche ai metodi del portoghese e riserva invece parole di grande apprezzamento all'attuale tecnico del Milan.
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