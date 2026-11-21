Tra i temi all’ordine del giorno il rinnovo di contratto di Adrien Rabiot . Primi passi strategici verso gennaio, ma allo stesso tempo il Milan sta monitorando dei “casi” di mercato in vista di giugno che potrebbero diventare delle occasioni da cogliere. I rossoneri infatti stanno osservando con interesse l’evoluzione del rapporto tra Bruno Fernandes e il Manchester United , da qualche tempo in fase di stallo con la trattativa del rinnovo del contratto . Infatti già da qualche mese il club inglese sta cercando di strappare la firma di Fernandes, ma il giocatore ha declinato le ultime due proposte e in vista del prossimo anno sarebbe disposto ad ascoltare eventuali offerte. La scadenza del contratto del portoghese è fissata per giugno prossimo ma ci sarebbe anche un’opzione per estendere di un’altra stagione. Il Milan potrebbe essere una destinazione gradita, specialmente se l’anno prossimo tornerà a disputare la Champions League.

Amorim e Bruno Fernandes: un rapporto sincero e schietto

L’ex giocatore di Udinese e Sampdoria conosce bene il campionato italiano, e soprattutto ha un ottimo rapporto con l’attuale allenatore rossonero. Amorim e Fernandes, oltre a condividere la stessa nazionalità, hanno lavorato già insieme quando Ruben è stato il coach dei Red Devils, e nonostante l’esperienza non sia stata positiva per l’allenatore, il rapporto tra i due è sempre stato schietto e sincero. Inoltre Amorim e Bruno Fernandes hanno in comune anche la stessa agenzia di procuratori, e in questi casi può essere un vantaggio in sede di trattative. Il Milan già nella scorsa estate aveva chiesto informazioni per imbastire un’offerta al 32enne portoghese, ma alla fine i rossoneri non hanno avanzato proposte. Qualora il trequartista dovesse andare via a parametro zero il prossimo anno, il Diavolo potrebbe farsi trovare pronto. Nel frattempo l’arrivo di Pochettino sulla panchina dello United potrebbe essere un fattore da tenere in considerazione perché proverà a convincere il giocatore a rimanere in Premier League.

Le priorità del Milan a gennaio

A gennaio invece le priorità del Milan sono tre. Un difensore centrale, con il nome di Gonçalo Inacio in prima fila. Poi un esterno che possa giocare su entrambe le fasce, anche a causa delle assenze in contemporanea di Saelemaekers e Chukwueze, e poi un attaccante. Il primo nome sulla lista del Milan resta il brasiliano Endrick, nonostante la volontà di Josè Mourinho sia quella di trattenerlo a tutti i costi. Gerry Cardinale tiene fortemente in considerazione anche la candidatura di Nicolò Tresoldi, ma in questo caso bisogna convincere il Bruges a vendere un giocatore che al momento non è sul mercato. L’attaccante dell’Under 21 tedesca gradirebbe il passaggio nel club per cui fa il tifo da bambino, ma serviranno 50-60 milioni d’investimento.