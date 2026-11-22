Amorim esalta il Milan e spiega il cambio di Gonçalo Ramos: "Ecco perchè l'ho sostituito..."
Grazie ai gol di Gonçalo Ramos, Jashari, Cisse e Pulisic, e all'autorete di Calvani, il Milan strapazza il Frosinone e si aggiudica la sfida valevole per la dodicesima giornata di campionato. Una prova di forza per gli uomini di Amorim, che rispondono ai successi di Lazio, Roma e Como e restano in scia Champions. "L'avevamo preparata così. La cosa più importante e che i ragazzi credano nella preparazione della partita. Il Frosinone è tutta aggressione e pressione. Abbiamo cambiato qualcosa nel modo in cui di solito prepariamo le partite e abbiamo cercato di mettere i nostri giocatori migliori nelle condizioni di poter colpire in transizione, come Pulisic, Moreira, Rabiot, Ramos", ha detto il tecnico dei rossoneri al termine della sfida.
Amorim e il gol di Ramos
Amorim è contento dell'interpretazione della gara dei suoi giocatori: "Sapevo che il Frosinone, venendo a San Siro con tanti punti, avrebbe giocato con coraggio e che ci avrebbe lasciato degli spazi e li abbiamo sfruttati". Il tecnico dei rossoneri, al gol di Gonçalo Ramos, si è lasciato andare ad un'esultanza sfrenata. "In realtà non era per il gol di Ramos, ma per il fatto di aver trovato il raddoppio. Sul 2-0 ero convinto che il Frosinone si sarebbe spinto ancora di più in avanti". L'attaccante è uscito dal campo, non nascondendo un certo nervosismo: "Non possiamo perdere altri giocatori. Abbiamo poco tempo per recuperare per l’Europa League, immagino non fosse contento ma io sono contento per lui, per il gol".
La scelta di preferire Cisse a Camarda
Nella ripresa, al posto dell'attaccante portoghese, è entrato Cisse: "Perchè lui e non Camarda? Era una questione di spazi: c'erano 40 metri tra la difesa del Frosinone e la porta e in quegli spazi Cisse poteva essere devastante: cosa che poi si è concretizzata. Se la partita fosse stata diversa, sarebbe entrato Camarda". Il 5-1 proietta i rossoneri al quarto posto, con una lunghezza di vantaggio sul Como: "Dobbiamo crescere su tante cose, ma è motivo di orgoglio il fatto che oggi abbiamo capito bene la partita da fare. Il Frosinone gioca uomo su uomo: è per questo che alcuni nosri giocatori si sono spostati per cercare la giusta posizione. Come Pulisic ad esempio".
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