Grazie ai gol di Gonçalo Ramos, Jashari, Cisse e Pulisic, e all'autorete di Calvani, il Milan strapazza il Frosinone e si aggiudica la sfida valevole per la dodicesima giornata di campionato. Una prova di forza per gli uomini di Amorim, che rispondono ai successi di Lazio, Roma e Como e restano in scia Champions. "L'avevamo preparata così. La cosa più importante e che i ragazzi credano nella preparazione della partita. Il Frosinone è tutta aggressione e pressione. Abbiamo cambiato qualcosa nel modo in cui di solito prepariamo le partite e abbiamo cercato di mettere i nostri giocatori migliori nelle condizioni di poter colpire in transizione, come Pulisic, Moreira, Rabiot, Ramos", ha detto il tecnico dei rossoneri al termine della sfida.

Amorim e il gol di Ramos Amorim è contento dell'interpretazione della gara dei suoi giocatori: "Sapevo che il Frosinone, venendo a San Siro con tanti punti, avrebbe giocato con coraggio e che ci avrebbe lasciato degli spazi e li abbiamo sfruttati". Il tecnico dei rossoneri, al gol di Gonçalo Ramos, si è lasciato andare ad un'esultanza sfrenata. "In realtà non era per il gol di Ramos, ma per il fatto di aver trovato il raddoppio. Sul 2-0 ero convinto che il Frosinone si sarebbe spinto ancora di più in avanti". L'attaccante è uscito dal campo, non nascondendo un certo nervosismo: "Non possiamo perdere altri giocatori. Abbiamo poco tempo per recuperare per l’Europa League, immagino non fosse contento ma io sono contento per lui, per il gol".