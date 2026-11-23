Chissà se Max Alvini, toscano di Fucecchio, le stesse radici di Indro Montanelli, ha mai letto, durante il suo girovagare da una panchina all’altra, da Signa a Frosinone, la fiaba di Esopo della rana e del bue. Racconta la singolare competizione tra la rana che prova a diventare grande come un bue gonfiandosi d’aria fino al punto da esplo dere. È proprio quello che ha provato a fare ieri a San Siro il Frosinone, consapevole di avere una classifica rassicurante e quindi di potersi concedere il lusso di provare a stregare il pubblico dei 75mila oltre che il rivale più quotato. Non ha fatto i conti con l’astuzia di un portoghese che da queste parti è stato accolto con un sottofondo di pregiudizio per via di quella famosa frase ("vogliamo un gioco dominante") preceduta da una esperienza non proprio brillante al Manchester United. Alvini lo ha dichiarato con un tono che alla fine può anche essere scambiato per presunzione ma che è invece una fede assoluta nella propria idea di calcio. Ha raccontato: "Dobbiamo correre sempre in avanti". E così hanno fatto i suoi. Nella buona e nella pessima sorte. Ma il dirimpettaio nel frattempo si è travestito da Max Allegri e lo ha aspettato al varco. Lo abbiamo capito da un dettaglio che può sembrare insignificante ma che invece è diventato un segnale: Maignan non ha mai cominciato il gioco da dietro ma ha sempre, sistematicamente, lanciato lungo alla ricerca di una seconda palla. Non solo. Se hai l’intelligenza di Modric e il suo piede destro, allora può anche capitare che senza alcuna difficoltà maturi il lancio in campo aperto per Rabiot e di qui il primo gol con deviazione assassina di Calvani.