MILANO - Ruben Amorim sta acquisendo man mano fiducia e credibilità anche da parte dei più scettici. Nonostante i numeri siano ancora quantitativamente piccoli, la qualità è abbondante: la media punti dopo dodici giornate è di 2,25 a partita, cifra ampiamente da Champions League a fine stagione. L’allenatore portoghese sta battendo diversi suoi predecessori: il suo Milan, infatti, ha ottenuto almeno 27 punti nei primi 12 match stagionali solo per la terza volta nelle ultime 20 stagioni di Serie A, dopo il 2021/22 (32) e il 2020/21 (28) entrambe con Pioli in panchina; Amorim, dunque, sta battendo il periodo di Ancelotti e quello di Massimiliano Allegri.