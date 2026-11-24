I numeri del Milan sono da Champions: ecco la media di Amorim dopo 12 giornate di Serie A
MILANO - Ruben Amorim sta acquisendo man mano fiducia e credibilità anche da parte dei più scettici. Nonostante i numeri siano ancora quantitativamente piccoli, la qualità è abbondante: la media punti dopo dodici giornate è di 2,25 a partita, cifra ampiamente da Champions League a fine stagione. L’allenatore portoghese sta battendo diversi suoi predecessori: il suo Milan, infatti, ha ottenuto almeno 27 punti nei primi 12 match stagionali solo per la terza volta nelle ultime 20 stagioni di Serie A, dopo il 2021/22 (32) e il 2020/21 (28) entrambe con Pioli in panchina; Amorim, dunque, sta battendo il periodo di Ancelotti e quello di Massimiliano Allegri.
L'attenzione del Milan all’Europa League
L’attenzione della squadra, però, deve essere sull’Europa League. Amorim ha già richiamato tutti dopo il Frosinone: «Se non vinciamo la partita sarà davvero difficile e le cose si metteranno male per noi. Penso che se rimaniamo in Europa possiamo giocare di più e continuare tutti a crescere. Inoltre se non ci qualifichiamo falliremo un obiettivo importante: quindi ecco perché dobbiamo iniziare la partita di giovedì in un modo diverso rispetto a Benfica e Ferencváros». Da valutare le condizioni di Pavlovic.
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