Ibrahimovic torna a fare l'attore: sarà tra i cattivi di MobLand con Tom Hardy
Zlatan Ibrahimovic si prepara a tornare sul set. Dopo aver appeso gli scarpini al chiodo, l'ex attaccante svedese continua a esplorare il mondo dello spettacolo e sarebbe pronto a cimentarsi in una nuova esperienza da attore. A tre anni dall'esordio cinematografico in "Asterix & Obelix - Il regno di mezzo", l'attuale senior advisor di RedBird sarebbe infatti pronto a entrare nel cast della terza stagione di "MobLand", serie televisiva che vede tra i protagonisti Tom Hardy.
Ibrahimovic in MobLand: il nuovo ruolo dello svedese
Secondo quanto riportato dal Sun, Ibrahimovic vestirà i panni di uno degli antagonisti della serie crime targata Paramount+, incentrata sulle lotte di potere tra le famiglie criminali di Londra. Lo svedese reciterà al fianco di attori del calibro di Tom Hardy, Pierce Brosnan ed Helen Mirren. Una fonte vicina alla produzione avrebbe sottolineato come la presenza scenica e l'imponente fisico dell'ex centravanti siano particolarmente adatti al ruolo di un cattivo.
La nuova stagione con Ibrahimovic protagonista
Paramount+ ha già annunciato l'inizio delle riprese della terza stagione lo scorso 20 novembre, mentre non è ancora arrivata la conferma ufficiale dell'ingresso di Ibrahimovic nel cast. Per Zlatan non sarebbe comunque la prima esperienza nel mondo della recitazione: nel 2023 aveva interpretato un guerriero romano nella pellicola dedicata ad Asterix e Obelix. Ora una nuova sfida, da affiancare agli impegni dirigenziali nel mondo del calcio e al suo ruolo di senior advisor di RedBird.
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