Zlatan Ibrahimovic si prepara a tornare sul set. Dopo aver appeso gli scarpini al chiodo, l'ex attaccante svedese continua a esplorare il mondo dello spettacolo e sarebbe pronto a cimentarsi in una nuova esperienza da attore. A tre anni dall'esordio cinematografico in "Asterix & Obelix - Il regno di mezzo", l'attuale senior advisor di RedBird sarebbe infatti pronto a entrare nel cast della terza stagione di "MobLand", serie televisiva che vede tra i protagonisti Tom Hardy.

Ibrahimovic in MobLand: il nuovo ruolo dello svedese Secondo quanto riportato dal Sun, Ibrahimovic vestirà i panni di uno degli antagonisti della serie crime targata Paramount+, incentrata sulle lotte di potere tra le famiglie criminali di Londra. Lo svedese reciterà al fianco di attori del calibro di Tom Hardy, Pierce Brosnan ed Helen Mirren. Una fonte vicina alla produzione avrebbe sottolineato come la presenza scenica e l'imponente fisico dell'ex centravanti siano particolarmente adatti al ruolo di un cattivo.