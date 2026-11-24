Milan, infortunio per Modric: come sta e quante partite salterà tra Serie A ed Europa League
Brutte notizie per il Milan dopo la partita contro il Frosinone. Luka Modric ha accusato un risentimento muscolare al retto femorale della coscia destra proprio durante l'incontro, come comunicato ufficialmente dal club rossonero.
Milan, infortunio per Modric: a rischio la sua presenza in Europa League
Un problema che costringerà il centrocampista croato a saltare prossimo impegno europeo. Modric infatti non ci sarà per la delicata sfida di Europa League contro l'Olympiacos, privando la squadra di un elemento fondamentale per gli equilibri del centrocampo. Da valutare se tornerà già a disposizione in campionato contro il Cagliari (lunedì 30 novembre).
I numeri di Modric con il Milan in questa stagione
In queta stagione il centrocampista ex Real Madrid non ha mai saltato una partita in campionato, collezionando 12 presenze e 2 assist in Serie A. Solo 2 gettoni invece in Europa League: contro Benfica e Bournemouth è rimasto in pancina panchina.
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