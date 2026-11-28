Cisse d'oro, i numeri parlano chiaro: sta brillando grazie ad un'intuizione di Amorim
MILANO - Da Alcibiade ad Alphadjo il passo non è così breve, se non fosse per l'allitterazione dei nomi. Ma, in realtà, sono più vicini di quanto non si possa pensare. Non cronologicamente, ovviamente, dato che lo stratego greco è vissuto all'incirca 400 anni prima di Cristo, ma per precocità, talento e luoghi chiave nell'arco della loro carriera. La partita del Pireo non sarà stata come gli episodi della Guerra del Peloponneso in cui Alcibiade è stato grande protagonista, ma da quelle latitudini sono emersi entrambi da vincitori: in prima linea, giovanissimi e prontissimi a prendersi la scena. Per quanto riguarda il primo, è Tucidide a raccontarlo nel libro VI: Alcibiade rivendica con vigore i vantaggi della sua giovane età, tra cui i tratti di personalità e di sfrontatezza tali da dettare la linea nei momenti decisivi ai suoi colleghi più esperti. Per il calciatore del Milan, parlano i numeri: allo stadio Georgios Karaiskakis, il classe 2006 ha raggiunto quota 10 gol stagionali in 15 presenze, più di qualunque suo compagno in rossonero. Solo Lamine Yamal, tra i giovani dei migliori campionati europei, fa meglio di lui con 13 reti. Ma è Lamine Yamal, fuori categoria.
Cisse eguaglia Leao e Pio Esposito: Mancini gongola...
Raggiungendo la doppia cifra, Cisse ha già eguagliato l'intero bottino raccolto da Leao e da Pio Esposito durante la scorsa stagione. In appena tre mesi al primo salto in Serie A ed in un grande club. Del portoghese, il 20enne di Treviso ha preso anche il posto in campo: nato esterno, trequartista, forse più ala pensando ad un ruolo naturale, Amorim lo sta utilizzando molto più vicino all'area di rigore, un po' come ha provato a fare Allegri l'anno scorso con Leao. Con Esposito, Cisse condivide la nazionalità e le speranze per il futuro dell'attacco azzurro: in questa prima parte di stagione, entrambi si sono messi in mostra a suon di gol e di ottime prestazioni. E Mancini gongola.
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