«Mi fa sempre piacere giocare con questa squadra, con questi giocatori, con questo mister: il Milan per me è tutto. Io voglio sempre fare gol e fare assist per questa squadra, però la cosa più importante è vincere le partite». Solo qualche mese fa, Christian Pulisic non avrebbe mai pronunciato queste parole. O meglio: se lo avesse fatto, sarebbe stato per meccanicità davanti ai microfoni. Questa volta, però, tali dichiarazioni risultano sincere, vere, contestualizzate, perché trasmettono la realtà del momento: l'americano si (ri)trova benissimo al Milan, sta segnando tanto, i compagni lo cercano, il mister lo stima e la squadra - cosa più importante, ipse dixit - è tornata a vincere e a divertirsi.

Calcio Estero Pazzesco Pulisic: il gol in rovesciata fa impazzire gli Stati Uniti! Guarda la gallery Pulisic e il fiuto del gol Anche e soprattutto grazie a lui, suggeriscono i numeri. Da un mese a questa parte, Pulisic ha notevolmente accelerato. Dal 25 ottobre, giorno di Udinese-Milan, ad oggi, l'americano è stato protagonista di nove partite tra club e nazionale, nelle quali ha segnato sette reti e messo a referto un assist; facendo riferimento solo al Milan, le presenze sono sette e le partecipazioni a rete sei, con cinque gol e un passaggio vincente. In estrema sintesi: il numero 11 segna o fa segnare quasi in ogni partita da un mese. E non è un caso che le uniche sconfitte della squadra di Amorim siano arrivate con lui inizialmente in panchina (Bologna e Ferencvaros) e sia stata evitata, anche grazie al suo ingresso provvidenziale all'intervallo, quella di Atene contro l'Olympiacos. Un'altra estrema sintesi: se Pulisic segna, il Milan vince.