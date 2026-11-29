Pulisic è rinato: il nuovo ruolo con Amorim, è tornato ad essere l'arma in più del Milan
«Mi fa sempre piacere giocare con questa squadra, con questi giocatori, con questo mister: il Milan per me è tutto. Io voglio sempre fare gol e fare assist per questa squadra, però la cosa più importante è vincere le partite». Solo qualche mese fa, Christian Pulisic non avrebbe mai pronunciato queste parole. O meglio: se lo avesse fatto, sarebbe stato per meccanicità davanti ai microfoni. Questa volta, però, tali dichiarazioni risultano sincere, vere, contestualizzate, perché trasmettono la realtà del momento: l'americano si (ri)trova benissimo al Milan, sta segnando tanto, i compagni lo cercano, il mister lo stima e la squadra - cosa più importante, ipse dixit - è tornata a vincere e a divertirsi.
Pulisic e il fiuto del gol
Anche e soprattutto grazie a lui, suggeriscono i numeri. Da un mese a questa parte, Pulisic ha notevolmente accelerato. Dal 25 ottobre, giorno di Udinese-Milan, ad oggi, l'americano è stato protagonista di nove partite tra club e nazionale, nelle quali ha segnato sette reti e messo a referto un assist; facendo riferimento solo al Milan, le presenze sono sette e le partecipazioni a rete sei, con cinque gol e un passaggio vincente. In estrema sintesi: il numero 11 segna o fa segnare quasi in ogni partita da un mese. E non è un caso che le uniche sconfitte della squadra di Amorim siano arrivate con lui inizialmente in panchina (Bologna e Ferencvaros) e sia stata evitata, anche grazie al suo ingresso provvidenziale all'intervallo, quella di Atene contro l'Olympiacos. Un'altra estrema sintesi: se Pulisic segna, il Milan vince.
La nuova posizione dell'americano nel Milan
Amorim si augura lo faccia anche domani contro il Cagliari, schierandolo nella nuova posizione che, da qualche settimana, gli ha cucito addosso. In realtà, non è così facile inquadrarla. Nel classico campetto, lo si schiererebbe da esterno sinistro nel 4-2-3-1 rossonero, ma l'americano non fa l'ala pura; parte sì da sinistra, come suo ruolo naturale, ma ha la facoltà e il dovere di svariare lungo tutto il fronte offensivo, in modo da trovare gli spazi giusti per inserirsi in area di rigore o per dialogare assieme ai compagni. Le difficoltà del primo tempo di Atene si spiegano anche con la sua assenza: senza Pulisic (e senza Modric), non c'era nessun calciatore che riempisse il vuoto tra centrocampo e attacco, proponendosi per recuperare il pallone e avanzare con la proposizione dell'azione. Entrato Pulisic, spostati Rabiot e Hutchinson, il Milan ha preso tutt'altra verve.
Da non perdere
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS