Monza, giorni decisivi per Candreva. E occhio ai contatti con l'Inter

MONZA- Il Monza si prepara a vivere giorni decisivi per l'ingaggio di Antonio Candreva dalla Sampdoria. Per il suo addio, i blucerchiati chiedono un indennizzo di circa 1 milione di euro. Sempre il club di Berlusconi resta in contatto con Andrea Ranocchia e Stefano Sensi. Quest’ultimo può rientrare in un affare allargato che include anche i cartellini del difensore Lorenzo Pirola, da riscattare, e della punta Andrea Pinamonti. L’attaccante classe ’99 resta nei radar anche di Fiorentina, Salernitana e Torino.