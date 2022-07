Monza, poker al Piacenza: Ranocchia in gol, debutto ok per Sensi

MONZELLO - Terzo test precampionato per il Monza di Giovanni Stroppa dopo il pareggio a reti bianche contro il Bellinzona e il poker rifilato al Lugano II. A Monzello i brianzoli hanno affrontato il Piacenza (Serie C) a porte chiuse. Al 3' subito il vantaggio del Monza con il colpo di testa vincente di Valoti su perfetto cross dalla destra di Birindelli. Il 2-0 arriva al 34' con Mota Carvalho, bravo a spedire in rete di testa il cross di Barberis da corner. Vicino al tris Vignato con il suo diagonale che si sampa sul palo. Al 45' segna il Piacenza con una spettacolare rete di Zunno all'incrocio dei pali. Riparte la gara con i secondi 45 minuti. Il Monza fa 3-1 al 62' con il gol di testa firmato da Ranocchia: prima gioia in biancorosso per l'ex difensore dell'Inter. Nella ripresa entra Sensi, al suo debutto in maglia biancorossa, che sforna subito l'assist per il quarto gol del Monza a firma del giovane greco Siatounis. Si chiude 4-1 l'amichevole tra Monza e Piacenza. Questo l'undici iniziale schierato da Stroppa: MONZA (3-5-2): Di Gregorio; Antov, Ranocchia, Carboni; Birindelli, Colpani, Barberis, Valoti, D’Alessandro; Mota, Vignato.