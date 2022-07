Monza, Stroppa sorride: 5-0 al Novara in amichevole

MONZA - Buon test per il Monza che supera 5-0 il Novara in amichevole. Nel primo tempo la squadra di Stroppa va avanti con Ciurria e dilaga nella ripresa, con la doppietta di Valoti, la rete di Caprari e il secondo gol di Ciurria. Il tecnico dei brianzoli ha dovuto fare a meno di Sensi, affaticato, e Pessina, alle prese con un problema al ginocchio; esordio per Caprari, in coppia con Ciurria in attacco.