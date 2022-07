Monza, vittoria di rimonta contro il SG City: Antov ne fa due

MONZELLO - Archiviato il pokerissimo rifilato al Novara , il Monza di Giovanni Stroppa ha vinto con una rimonta nel finale il Sangiuliano City, squadra neopromossa in Serie C , nell'ultima amichevole pre-campionato prima dell'impegno in Coppa Italia contro il Frosinone. In campo spazio a Cragno tra i pali, con Antov , Ranocchia e Carboni in difesa. Machin in cabina di regia con Colpani e Molina mezzali, sulle fasce Birindelli e Carlo Augusto. In attacco Vignato con Dany Mota .

La partita

I gialloverdi milanesi si portano in vantaggio un pò a sorpresa con il gol firmato da Qeros al 28': controllo in area e girata vincente che batte Cragno. Il pareggio brianzolo non si fa attendere: al 31' è il difensore bulgaro Antov a colpire di testa su cross preciso di Colpani e ad insaccare in rete. Al 45' il Sangiuliano torna nuovamente in vantaggio con il destro a giro vincente di Anastasia. Nel secondo tempo il Monza raggiunge il pareggio al 77' grazie al diagonale vincente dell'esterno brasiliano Carlos Augusto da dentro l'area: 2-2. Ma non finisce qua. Cinque minuti dopo i brianzoli completano la rimonta: ancora Colpani regala un cross al bacio per Antov che schiaccia e mette in rete. Il Monza completa la rimonta e batte il Sangiuliano City.

Le formazioni

Monza (3-5-2): Cragno; Antov, A.Ranocchia, Carboni; Birindelli, Colpani, Machin, Molina, Carlos Augusto; Dany Mota, Vignato.

Sangiuliano: D'Alterio, Zanon, Zugaro, Pedone, Serbouti, Bruzzone, Anastasia, Guidetti, Cogliati, Qeros, Fusi.