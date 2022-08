Monza, Galliani scatenato: dopo Petagna c'è Rovella. In uscita un ex Roma

Il Monza non si ferma ad Andrea Petagna, attaccante fortemente voluto da Adriano Galliani e bloccato da diverse settimane. Dopo i positivi contatti di metà luglio, il club neopromosso si avvicina anche a Nicolò Rovella, calciatore della Juventus gestito proprio dallo stesso agente del goleador azzurro. L'operazione con i bianconeri è in via di definizione e potrebbe essere annunciata già nei prossimi giorni. La società torinese ha dato infatti l'ok alla partenza in prestito del giocatore classe 2001, visto che nei piani del club il centrocampo verrà presto rivoluzionato con altri innesti. Capitolo uscite: Reggina, Como, Cagliari e Parma sono sull'ex Roma Luca Mazzitelli.